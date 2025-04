Fot. Fotolia

Ile kosztuje walka z łuszczycą na świecie?

Choroby skóry często są przez społeczeństwo lekceważone, traktowane jako mniej groźne i mniej istotne niż np. schorzenia układu krwionośnego czy pokarmowego. Tymczasem na leczenie niektórych z nich wydaje się na świecie co roku dziesiątki miliardów dolarów. Leczenie najpowszechniejszej z chorób dermatologicznych, czyli łuszczycy kosztuje 15 miliardów rocznie.

Co więcej, choroba skóry może wywołać inne problemy zdrowotne – jak choćby depresję.

Chory z widocznymi problemami skórnymi izoluje się od społeczeństwa, albo – co gorsza – społeczeństwo samo wypycha go na margines, bo boi się jego choroby, obawia się zarażenia. Dlatego tak ważne jest poznanie przyczyn i sposobów leczenia łuszczycy, która dotyka aż 3% populacji na świecie.

Czy łuszczycą można się zarazić?

To, czego obawia się wiele osób, czyli zarażenie się łuszczycą od cierpiącego na nią jest niemożliwe. Łuszczyca może być dziedziczona i często tak właśnie bywa. Nie należy jednak obawiać się, że poprzez bliski kontakt z osobą zmagającą się z łuszczycą zarazimy się chorobą.

Niestety, przekonanie o tym, że łuszczycą można się zarazić występuje powszechnie. Osoby cierpiące na łuszczycę często są "zmuszane" np. do zmiany fryzjera, ponieważ ten nie chce narażać siebie ani swoich klientów.

