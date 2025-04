fot. Fotolia

W świadomości wielu z nas choroby nowotworowe są niekwestionowanym numerem jeden w kwestii śmiertelności. Okazuje się, że nie jest to do końca prawdą. Główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i na świecie są choroby układu krążenia. Obchodzony 19 marca Europejski Dzień Zwężenia Zastawki Aortalnej to okazja, aby przypomnieć o jednej z najczęstszych i najcięższych chorób układu krążenia.

Cichy zabójca serca – zwężenie zastawki aortalnej



Ludzkie serce to wyjątkowo pracowity organ. W ciągu doby uderza około 86 tys. razy. Każde uderzenie wiąże się z otwarciem i zamknięciem zastawek serca. Nie powinno zatem dziwić, że przy tak wytężonej pracy może dochodzić do uszkodzeń aparatu zastawkowego. W konsekwencji może to prowadzić do zwężenia zastawki.

Stenoza (zwężenie) zastawki aortalnej to jedna z najczęstszych chorób zastawek serca w Europie i Ameryce Północnej. W wyniku zwężenia zastawka nie może w pełni się otworzyć, co zmniejsza przepływ krwi z serca. Jest to wada szczególnie groźna – przez długi czas nie daje żadnych objawów. Może dojść do sytuacji, w której objawy stenozy zastawki zostaną błędnie przypisane innej dolegliwości, na którą pacjent leczył się przed wystąpieniem symptomów zwężenia zastawki.

Jak rozpoznać zwężenie zastawki aortalnej?

Do najczęstszych objawów możemy zaliczyć :

ból dławicowy,

kołatanie serca,

problemy z widzeniem,

zawroty głowy,

utratę przytomności.

Badanie EKG pozwala na wykrycie przerostu i obciążenia lewej komory serca.

Objawy zwężenia zastawki aortalnej mogą w dużym stopniu wpłynąć na jakość życia pacjenta. W przypadku wystąpienia objawów stenozy, sytuacja pacjenta staje się dramatyczna. Średni czas życia osób cierpiących na zwężenie zastawki aortalnej to ok. 2 – 3 lata życia. Z podobnymi rokowaniami mamy do czynienia w przypadku chorych cierpiących na ciężkie choroby nowotworowe.

Profilaktyka jest kluczem



Zwężenie zastawki aortalnej jest bardzo ciężką chorobą. Tym bardziej należy skupić się na odpowiedniej profilaktyce i zadbać o zdrowie.

Osoby z nadciśnieniem tętniczymi czy chorobą wieńcową powinny być w tym względzie szczególnie czujnie. Właściwe podejście do leczenia, przestrzeganie zaleceń lekarza ma kluczowe znaczenie. Należ również zadbać o zmianę nawyków żywieniowych, zrezygnować z palenia papierosów i dbać o odpowiednią ilość ruchu.

