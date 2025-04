18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję proklamującą dzień 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy o Autyzmie. Pod hasłem light it up blue („zaświeć się na niebiesko”) znane na całym świecie budowle zostają w tym dniu oświetlone w kolorze niebieskim. W ubiegłym roku były to między innymi: Empire State Building w Nowym Yorku, Sydney Opera House, Piramidy w Gizie czy też Pałac w Wersalu.

W Polsce – z inicjatywy gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym – zostanie podświetlony m.in. dwór Artusa, Fontanna Neptuna w Gdańsku oraz siedziba Radia Gdańsk. W tym dniu organizowane są także liczne wystawy, pokazy i prelekcje mające na celu przybliżenie problematyki autyzmu, a zwłaszcza sytuacji dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Autyzm jest bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania zjawiskiem zaburzeń rozwojowych, u podstaw których leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, a zwłaszcza ze zrozumieniem relacji społecznych, w odmienny sposób odbierają też wrażenia zmysłowe. Tylko w samej Unii Europejskiej problem dotyczy około 5 mln osób. W Polsce nie prowadzi się dokładnych badań dotyczących liczby osób dotkniętych autyzmem. Według różnych szacunków może to być od 30 tys. do nawet 200 tys. osób.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska prowadzą Program Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, który jest realizowany od połowy 2012 roku. Istotą tego programu jest dotarcie do osób autystycznych z terenów wiejskich, a zatem miejsc, w których czasem trudno o dostęp do fachowej pomocy. Działania pomysłowadców skupiają się na rozpoznaniu potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych oraz zapewnieniu im opieki oraz rehabilitacji jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Ważnym elementem programu „Zrozumieć Autyzm” są również bezpłatne szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z osobami dotkniętymi autyzmem. Uczestnicy poznają zasady terapii osób autystycznych, sposoby reagowania na dane zachowania, metody nauczania i motywowania osób dotkniętych autyzmem, a także integrowania ich z rówieśnikami.

Województwo pomorskie jest pierwszym województwem, w którym zapoczątkowano realizację programu. Patronat nad inicjatywą objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Docelowo program będzie realizowany również w województwie kujawsko-pomorskim. Realizacja programu, planowana początkowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, została natomiast czasowo zawieszona.

