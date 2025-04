Fot. Fotolia

Reklama

"Koalicja dla wcześniaka" obchodzi 2. urodziny

Kompleksowe działania na rzecz wcześniaków – współpraca nad programem kompleksowej opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i wytycznymi dla neonatologów w 26-ciu obszarach opieki nad noworodkiem, edukacja rodziców wcześniaków i profilaktyka przedwczesnych urodzeń poprzez edukację – to tylko niektóre z działań Koalicji dla wcześniaka.

Właśnie mijają 2 lata od jej inauguracji, która miała miejsce podczas II Pikniku Wcześniaka w 2012 roku. Koalicja ma jeszcze wiele planów, ponieważ jakość opieki nad wcześniakami w Polsce wciąż wymaga usprawnień, a rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych potrzebują wiedzy i oparcia.

Jaka pomoc jest potrzebna wcześniakom?

W Polsce rodzi się rocznie ok. 26.000 wcześniaków. Wiele z nich waży mniej niż 1000 gramów i mieści się na jednej dłoni dorosłego człowieka. Najczęstsze powikłania zdrowotne jakie się u nich pojawiają dotyczą układu oddechowego, pokarmowego, neurologicznego, czy układu krążenia.

Współczesna medycyna jest w stanie dużo zaoferować nawet tym najmniejszym z najmłodszych i zapewnić im odpowiednią opiekę, ale z szeregiem problemów trzeba się zmierzyć po wyjściu ze szpitala, a w Polsce wciąż brakuje kompleksowej opieki nad dziećmi urodzonymi przed terminem, która ułatwiłaby zadanie rodzicom wcześniaków.

Zobacz także: Najczęstsze przyczyny porodów przedwczesnych

"Chcemy, aby w wybranych, istniejących ośrodkach neonatologicznych w całej Polsce neonatolog koordynował opiekę nad wcześniakiem, a dziecko w jednym określonym dniu mogło mieć wszystkie konieczne konsultacje specjalistyczne. Naszym zdaniem przyczyni się to do zmniejszenia liczby dzieci niepełnosprawnych dzięki wcześniejszej diagnostyce i wdrożeniu leczenia.

Zdecydowanie ułatwiłoby to też organizację opieki medycznej rodzicom wcześniaków, którzy w tej chwili „biegają” od specjalisty do specjalisty, często znacznie oddalonego od ich miejsca zamieszkania" – powiedziała prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii.

Najczęstsze powikłania zdrowotne wcześniaków

Powikłania zdrowotne wcześniaków dotyczą w wielu przypadkach układu oddechowego. Niedojrzałe pęcherzyki płucne i nierozwinięty układ odpornościowy sprawia, że dzieci urodzone przed terminem są ponad 10-krotnie bardziej narażone na choroby dróg oddechowych (np. dysplazję oskrzelowo-płucną) i infekcje bakteryjne i wirusowe (zapalenie płuc i oskrzelików).

Patogenem tych chorób może być wirus RS – wirus syncytium nabłonka oddechowego, który występuje w Polsce od jesieni (październik) do wiosny (kwiecień).

Można przed nim zabezpieczyć dziecko podając mu immunizację bierną. Od ponad roku, dzięki staraniom środowiska neonatologicznego i Koalicji dla wcześniaka, jest ona dostępna dla skrajnych wcześniaków i dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną. Powinna być dostępna również dla innych grup dzieci.

"Teraz profilaktykę przeciwko wirusowi RS otrzymują wszystkie wcześniaki urodzone poniżej 28. tygodnia ciąży i wszystkie dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną. To nie jedyna grupa dzieci narażona na zakażenie wirusem RS, dlatego Koalicja będzie w dalszym ciągu działać na rzecz rozszerzenia programu, tak aby lek dostawały również dzieci urodzone z wrodzonymi wadami serca" – powiedziała prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Przyjście na świat dziecka przed terminem to dla rodziców ogromny stres i strach o zdrowie i życie dziecka, ale także o to, czy poradzą sobie z nową, niespodziewaną sytuacją, do której nie zdążyli się przygotować. W takim momencie najbardziej potrzebują wiedzy – rzetelnej, praktycznej, przekazanej przez profesjonalistów.

Reklama

Cele Koalicji dla wcześniaka

Koalicja dla wcześniaka od dwóch lat edukuje rodziców wcześniaków. Wydaje gazetę „Mam(y) wcześniaka”, która dociera do wszystkich oddziałów neonatologicznych w Polsce, w której eksperci medyczni przekazują najbardziej interesujące i najważniejsze treści związane ze zdrowiem i opieką nad wcześniakiem.

W tym roku Koalicja dla wcześniaka wspólnie z Polskim Towarzystwem Neonatologicznym uruchomiła Szkołę Rodzica Wcześniaka. To miejsce, w którym rodzice wcześniaków dowiedzą się najważniejszych rzeczy dotyczących opieki nad ich dzieckiem, będą mogli porozmawiać z personelem medycznym i z innymi rodzicami w podobnej sytuacji.

Szkoła Rodzica Wcześniaka będzie prowadzona w większości oddziałów neonatologicznych w szpitalach o 3. stopniu referencyjności, czyli tych, w których rodzi się najwięcej wcześniaków. Na potrzeby Szkoły Rodzica Wcześniaka eksperci medyczni przygotowali materiały edukacyjne – broszurę, ulotki i filmiki instruktażowe.

Przed Koalicją wiele ważnych wydarzeń. Jednym z nich będzie Międzynarodowe Forum dotyczące poprawy standardów opieki nad noworodkami „Postawmy razem pierwsze kroki”, które odbędzie się w Warszawie w dniach 13-14 listopada, przed Światowym Dniem Wcześniaka. Forum będzie okazją do tego, aby przedstawiciele organizacji działających na rzecz wcześniaków w różnych krajach podzielili się wiedzą, doświadczeniami, sprawdzonymi rozwiązaniami i efektami, jakie przynoszą.

Źródło: Materiały prasowe Kampanii

Zobacz także: Wcześniaki – wszystko co musisz wiedzieć