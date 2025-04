fot. Fotolia

Zdaniem specjalistów empatia pozwala na lepsze zrozumienie innych osób i relacji z nimi oraz wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i poziom satysfakcji z życia. Dobra wiadomość jest taka, że empatię można ćwiczyć i rozwijać!

– Badania mówią, że nasz mózg jest plastyczny, dzięki czemu możemy m.in. rozwijać naszą empatię. Rozwój empatii powoduje, że lepsze stają się nasze relacje, ale także bardziej zintegrowany staje się nasz mózg – twierdzi Lucyna Wieczorek, która od ponad 10 lat zajmuje się tematyką empatii i jest założycielką Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii. Budujące jest to, że ogromna część z nas posiada wielką zdolność do empatii i jednocześnie wiele nie zawsze prawdziwych przekonań na jej temat – dodaje Lucyna.

Przykładem empatycznego zachowania w codziennym życiu może być sytuacja, w której staramy się zrozumieć, co jest ważne dla naszego rozmówcy, jakie potrzeby może mieć nie zaspokojone, czego potrzebuje? Takie otwarcie się na rozmówcę buduje zaufanie, wprowadza więcej rozluźnienia i pozytywną atmosferę. Takie same działanie można zastosować wobec siebie, dzięki czemu będziemy w lepszym kontakcie ze swoimi potrzebami i lepiej je zrozumiemy.

Empatia to sposób na nawiązanie kontaktu z drugą osobą lub – co równie istotne – ze sobą. Empatia to czysta obecność. Dajemy osobie swój czas i uwagę. Pozwalamy sobie zapomnieć to, co wiesz, po to, aby być z daną osobą, taką jaka jest; być z nią, z jej emocjami i potrzebami bez ich wartościowania, bez chęci zmiany. Można powiedzieć, że empatia to sposób na pogłębiony kontakt z uczuciami i potrzebami.

Brzmi jak wyzwanie? Na pewno dzisiejsze czasy bywają chwilami dalekie od takiego kontaktu. Dlatego warto wykorzystywać takie momenty jak Dzień Empatii do tego, żeby zrobić coś wartościowego dla siebie i swoich najbliższych, których chcemy empatią obdarować.

A oto trzy konkretne działania, które można wykorzystać w Dzień Empatii:

1. Obserwuj reakcje swojego ciała. O co chciałoby Cię prosić?

2. Upewnij się, że dobrze rozumiesz rozmówcę zanim zareagujesz. Jaka jest prawdziwa intencja wypowiedzi, którą słyszysz? Jaką potrzebę chce spełnić rozmówca?

3. Posłuchaj sercem lub popatrz uczuciem na jedną osobę, która Cię zdenerwuje. Jak świat może wyglądać z jej perspektywy?

