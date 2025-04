To już szósta edycja biegu w szczytnym celu. Impreza „AVON Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” na stałe wpisała się do kalendarza zarówno miłośników tego sportu, jak i mieszkańców miasta. Już 21 czerwca uczestnicy z całej Polski wystartują w dziesięciokilometrową trasę z mostu na rzece Wildze, a zaraz po nich wyruszy krótszy dwukilometrowy bieg rodzinny.

Vl edycja biegu to okazja, aby po raz kolejny podjąć wspólny wysiłek w walce z przemocą. Ponad 800 osób każdego roku pokonuje dziesięciokilometrową trasę ulicami Garwolina, by stać się głosem sprzeciwu wobec pogwałcenia nietykalności cielesnej. To także impreza, która angażuje całe rodziny do podjęcia wyzwania pokonania 2 kilometrów. Zapraszamy rodziców, dzieci i dziadków do aktywnego rozpoczęcia wakacji. Tu czas się nie liczy, ważne, by pokonać swoje słabości i razem dobiec do mety!

Bieg w Garwolinie nie jest jedynie sportowym wydarzeniem. To przede wszystkim donośny głos sprzeciwu wobec przemocy domowej. Zeszłoroczna edycja biegu, w której udział wzięło prawie 800 zawodniczek i zawodników, po raz kolejny potwierdziła tezę, że tego typu inicjatywy są potrzebne, a zachowania które poniżają godność kobiet budzą powszechny sprzeciw i społeczną dezaprobatę. Od samego początku w akcję zaangażowana jest firma AVON, która właśnie w Garwolinie ulokowała swój zakład produkcyjny i od lat prowadzi szeroko zakrojoną kampanię edukacyjno-informacyjną Avon kontra przemoc.

- Jesteśmy firmą stworzoną z myślą o kobietach, a niestety to one właśnie stają się najczęstszymi ofiarami przemocy domowej. Kampania Avon skierowana przeciwko przemocy, propagująca wiedzę i podejmująca konkretne działania, ma na celu przerwanie milczenia i zmianę postaw wobec problemu. Pracujemy, by zmieniać zatrważające statystyki również poprzez takie akcje jak garwoliński bieg – mówi Wolfram Braun Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Avon regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Część środków pozyskanych ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przeznaczona na rzecz wielkiej kampanii Avon Konta Przemoc zainaugurowanej w 2004 roku w USA, a obecnie prowadzonej w ponad 50 krajach na całym świecie. Działania w ramach tej społecznej inicjatywy w pierwszej kolejności budują świadomość istnienia problemu, edukacji w zakresie rozpoznania symptomów oraz możliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Tegoroczny bieg „AVON kontra przemoc – biegnij w Garwolinie” wystartuje 21 czerwca o godz. 12:00, a zapisy do udziału w wydarzeniu potrwają do dnia zawodów.

Rejestracja: http://bieg.truchtacz.pl/

Źródło: materiały prasowe Avon/mn

