Na całym świecie powstają inicjatywy przybliżające społeczeństwu zagadnienia zespołu Downa, co wiąże się również z koniecznością obalenia wielu mitów. Działania, których celem jest pomoc w zrozumieniu specyfiki osób z trisomią 21, prowadzone są także w Polsce.

– W potocznym rozumieniu niepełnosprawność umysłową utożsamia się z pewnym brakiem, deficytem. Paradoksalnie w przypadku zespołu Downa działanie organizmu jest modyfikowane przez nadmiar w postaci dodatkowej informacji genetycznej zawartej w 21. parze chromosomów. Stawianie znaku równości pomiędzy niepełnosprawnością i deficytem to tylko jeden z mitów, z którymi nasze stowarzyszenie musi radzić sobie na co dzień – powiedziała Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.

Mity na temat Zespołu Downa

Mitów wokół zespołu Downa jest bardzo wiele. Jedne z nich mają mniejsze, inne większe znaczenie dla postrzegania lub próby zrozumienia osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jednym z poważniejszych błędnych przekonań jest to, że dziecko z zespołem Downa jest zawsze dzieckiem nieszczęśliwym.

– Jako matka dziewczyny z zespołem Downa mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to czy nasze dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne, zależy całkowicie od nas - rodziców. Od naszego nastawienia do stałej „odbiegającej od normy” sytuacji i jej akceptacji. Trzeba zrozumieć, że osoby z zespołem Downa, tak jak wszyscy inni, mają swoje potrzeby, nadzieje i marzenia. Odbiegają one on potrzeb i marzeń osób nieobarczonych wadą, jednakże jeśli nauczymy się je dostrzegać i spełniać, nasze dziecko będzie w pełni szczęśliwe. Całkowitą nieprawdą jest, że dzieci z zespołem Downa są nieszczęśliwe ze względu na swoją wadę – tłumaczy Ewa Suchcicka.

Innym mitem, który dotyczy wychowania dziecka z zespołem Downa, jest przekonanie, że dziecko takie diametralnie zmienia życie rodziny, uniemożliwiając jej „normalne” funkcjonowanie.

– Początki są zawsze dla wszystkich rodziców bardzo trudne, dramatyczne. Przede wszystkim dlatego, że po prostu muszą oni zaakceptować nową sytuację. W wielu przypadkach okazuje się potem, że życie rodziców nie uległo diametralnej zmianie. Z perspektywy czasu nie uważają oni, żeby fakt posiadania dziecka z zespołem Downa wpłynął na to, kim są w życiu prywatnym czy zawodowym. Wielu podkreśla za to, że posiadanie takiego dziecka wniosło w ich życie niesamowicie dużo wrażliwości i nauczyło patrzeć na świat z innej, ciekawszej perspektywy – mówi E. Suchcicka.

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”

Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” od lat prowadzi działania mające na celu budowanie świadomości społecznej i przybliżanie problematyki zespołu Downa. W tym roku główne obchody światowego Dnia Zespołu Downa, organizowane przez stowarzyszenie, miały miejsce 21 marca w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Natomiast w weekend, 24-25 marca, odbył się specjalny festiwal filmowy Upside Down podczas którego wyświetlone zostały filmy z całego świata poruszające tematykę trisomii 21. Festiwal odbył się w kinie Muranów w Warszawie.

Wszystkie informacje dotyczące wydarzeń w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa można znaleźć pod adresem: www.bardziejkochani.pl.

Źródło: Materiały prasowe

