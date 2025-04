Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, od wdrożenia badań w Polsce odnotowano ponad 16 tysięcy zakażeń HIV i blisko 3 tysiące zachorowań na AIDS. Tyle, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdopodobnie zakażonych jest kilka razy więcej Polaków. Ile dokładnie? Tego nikt nie wie.

W ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym, w godzinach 14.00-18.00, pojawi się specjalna scena i telebim, na którym będą puszczane filmy edukacyjne mówiące m.in. o HIV. Ponadto w całym kraju o godzinie 16 odbędzie się wielki happening. Tysiące ludzi zatrzyma się, położy ręce na sercach i przez 60 sekund będzie wspólnie wybijać ich rytm. Będzie to – zgodnie

z zapowiedziami organizatorów – rytm serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

– To piękna akcja. Cieszę się, że wspierając Fundację Edukacji Społecznej będziemy mogli wziąć w niej udział. Zwłaszcza, że edukacja to dla nas temat numer 1. Dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. AIDS w Polsce są dostępne bezpłatnie nowoczesne leki, które umożliwiają normalne życie z HIV. Niestety wiele osób o tym nie wie. HIV wciąż przeraża. Polacy boją się robić testy i do lekarzy trafiają zdecydowanie za późno. Wierzę, że Ogólnopolska Noc Profilaktyki przyczyni się do zwiększenia w społeczeństwie akceptacji dla faktu, że wirus jest wśród nas i że musimy nauczyć się z nim funkcjonować – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences, sponsora programu Pozytywnie Otwarci.

– Eksperci szacują, że osób seropozytywnych jest w Polsce nie 16, a około 35-40 tysięcy. Tyle, że to są dane powtarzane już od dłuższego czasu, co oznacza, że zakażonych może być dużo więcej osób. Dlatego tak ważne są takie akcje, jak Noc Profilaktyki. Jeśli uda się zachęcić choć kilka osób do bezpieczniejszych zachowań seksualnych i robienia testów, będziemy mówić o sukcesie. Każdy krok zmierzający do zmniejszenia szarej strefy HIV, czyli grupy osób, które nie wiedzą o swoim statusie i nieświadomie zakażają innych, jest bezcenny. Zwłaszcza, że idą wakacje – czas rozluźnienia i zabawy, ale i większego zagrożenia zakażeniem – podkreśla Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, prezes Fundacji Edukacji Społecznej.

Jak wielka jest w Polsce szara strefa HIV? Trudno ocenić. Wiadomo tylko, że testy w kierunku HIV zrobiło mniej więcej 10 procent Polaków. Mało. A z doświadczeń osób prowadzących punkty konsultacyjno-diagnostyczne wynika w dodatku, że wiele osób przychodzi do nich co kilka miesięcy, a w statystykach uwzględnia się je jako kolejne, które zrobiły test. Jeśli tak jest istotnie, oznacza to, że przetestował się nie co 10, ale w najlepszym razie co 20 Polak. Ile z nas zatem żyje z HIV i zakaża innych nie wiedząc o tym?

– Mamy z HIV problem. Niby wszyscy wiedzą, że jest, i że chroni przed nim prezerwatywa, ale w rzeczywistości wydaje nam się, że nas i naszych partnerów seksualnych to nie dotyczy. Niestety dotyczy. Wszystkich. Zarówno mężczyzn mających seks z mężczyznami, jak i osób heteroseksualnych. Nastolatków i emerytów. Ludzi ubogich i milionerów. Dlatego trzeba o tym mówić jak najwięcej. Każda akcja, każda notatka prasowa, każdy projekt może uratować życie komuś, kto zrobi test, pójdzie do lekarza i dostanie leki – powiedział Paweł Mierzejewski, koordynator programu edukacyjnego Pozytywnie Otwarci.

Źródło: Pozytywnie Otwarci/ mk

