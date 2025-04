fot. Fotolia

Kongres Polskiej Rady Resuscytacji w tym roku odbędzie się pod hasłem: "Jak zwiększyć przeżywalność pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia?". Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program VI Międzynarodowego Kongresu obejmie tematyką szkolenia w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych po NZK, implementowanie AED w celu poprawy przeżywalności, rehabilitację po NZK, leczenie kardiologicznych przyczyn NZK, monitorowanie jakości i efektywności zabiegów resuscytacyjnych, resuscytację dzieci i noworodków, medycynę katastrof. Oprócz części teoretycznej Kongresu organizatorzy przewidzieli również szereg warsztatów i demonstracji praktycznych, np. działania ratownicze w wypadkach masowych, resuscytacja noworodków, przygotowania symulacji medycznych oraz zawody CPR.

Na konferencji m.in. zostaną zaprezentowane defibrylatory Lifepak15, Lifepak20e z modułem EtCO2, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS2. Będzie też można zobaczyć defibrylator AED Lifepak CR+.

Organizatorami VI Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji są: Polska Rada Resuscytacji, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Krakowski Szpital Uniwersytecki oraz Krakowski Szpital dziecięcy w Prokocimiu.

Więcej na: http://www.kongres.prc.krakow.pl/

