Czy wiadomo ile osób w Polsce zmaga się z jąkaniem?

Badania pokazują, że w Polsce z jąkaniem zmaga się około pół miliona osób.

Kiedy i w jaki sposób można zaobserwować, że nasze dziecko cierpi na tę wadę wymowy?

Wadę wymowy można zaobserwować już u kilkulatków. Powtarzanie pojedynczych głosek, sylab czy całych słów, zniekształcanie wyrazów, nienaturalne pauzy w wypowiedzi – te objawy sprawiają, że wiele maluchów jest wyśmiewanych przez rówieśników, przez co stają się wycofane, a konieczność odezwania się wywołuje u nich ogromny stres. Tego problemu nie wolno lekceważyć. Im wcześniej zaczniemy pracować nad mową dziecka, tym większe mamy szanse na wyeliminowanie jąkania. W przeciwnym razie ta wada wymowy stanie się problemem, z którym pociecha będzie musiała się zmagać także w dorosłym życiu.

Czy rodzice powinni od razu udać się do logopedy? Czy jąkanie można leczyć?

Rodzice często zastanawiają się, czy problemy dziecka z płynną wymową to już na pewno jąkanie. Czekają z wizytą u specjalisty, bo nie wiedzą, kiedy zareagować i liczą na to, że jąkanie samo przejdzie. Tymczasem tę wadę można leczyć. Najważniejsza jest odpowiednia diagnoza. Nie każde „zacinanie się” dziecka jest jąkaniem. To jednak ocenić może wyłącznie specjalista. Dlatego gdy zaobserwujemy, że dziecko ma problemy z płynną mową, powinniśmy udać się z nim do logopedy.

Bezpłatne konsultacje w Poznaniu

22 października podczas Światowego Dnia Osób Jąkających Się poznańskie Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Integra-Med organizuje bezpłatne konsultacje ze specjalistą w zakresie diagnozy i terapii jąkania, skierowane do rodziców dzieci do lat siedmiu. Spotkania odbędą się w godzinach 11.00-20.00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszą rejestrację i telefoniczne ustalenie godziny spotkania (61 222 54 38).

Źródło: materiały prasowe LTM Communications / (dr)

