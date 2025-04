Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie, z którą zmagać się muszą nowoczesne społeczeństwa. Zapada na nią ok. 10% populacji ogólnej. Badania epidemiologiczne wskazują, że na depresję cierpi dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Dlatego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzony 23 lutego w tym roku odbywa się pod hasłem „Depresja u kobiet”.

Jak wynika z badań Polskich naukowców zaburzenia depresyjne występują u około 1/5 pacjentów zgłaszających się do lekarzy pierwszego kontaktu, ale w połowie przypadków nie są właściwie rozpoznawane. Depresja może wpływać na życie społeczne, relacje w rodzinie, karierę i samoocenę. Kobiety i mężczyźni inaczej przechodzą tę chorobę. Kobiety są nie tylko bardziej narażone na depresję nerwicową, ale także jej przyczyny i objawy są inne niż u mężczyzn. Kobiety chorujące na depresje są częściej hospitalizowane, a depresja u nich wiąże się z większym ryzykiem przewlekłego przebiegu.

– Na większą liczbę przypadków depresji u kobiet wpływają czynniki hormonalne, genetyczne i psychospołeczne. Szczególne natężenie depresji występuje u kobiet w wieku rozrodczym, także przy leczeniu niepłodności. Zaburzenia nastroju typowe dla kobiet to: zaburzenia okołomiesiączkowe, depresje okresu ciąży i poporodowe oraz zaburzenia nastroju związane z menopauzą. W ramach tegorocznych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją chcemy zwrócić uwagę Pań na problem depresji. Warto podkreślić, że podjęcie leczenia umożliwia pełny powrót do zdrowia – powiedział dr Dariusz Wasilewski, psychiatra, dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie.

Celem działań podejmowanych w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmiana postaw społecznych w stosunku do osób chorych psychicznie, a także zachęcanie samych chorych do podjęcia specjalistycznego leczenia.

W ramach obchodów tej inicjatywy Stowarzyszanie „Aktywnie Przeciwko Depresji” już po raz siódmy organizuje Charytatywny Koncert Pogodny, w którym chętnie biorą udział znani artyści, aktywnie angażujący się w ideę edukacji i profilaktyki chorób psychicznych. Stowarzyszenie przekonuje, że o tej chorobie można mówić również pogodnie. Stąd też pomysł, aby przez koncerty i inne wydarzenia artystyczne popularyzować wiedzę na temat depresji. Tegoroczny, siódmy koncert charytatywny odbędzie się 23 lutego w Teatrze Polonia w Warszawie. Spotkanie poprowadzą Piotr Gąsowski i dr Dariusz Wasilewski. Wszyscy wykonawcy wystąpią pro bono, zaś całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na działania edukacyjne dla pacjentów z depresją i ich rodzin. Na scenie zobaczymy m.in.: Beatriz Blanco, Krystynę Jandę, Annę Karwan, Urszulę Makosz, Pati Sokół, Artura Andrusa, Artura Barcisia, Jacka Kawalca, Marka Kościkiewicza, Adama Nowaka i Łukasza Nowickiego.

– Cieszymy się, że z roku na rok nasz Charytatywny Koncert Pogodny cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród współpracujących z nami artystów, jak i zwykłych osób. Dzięki temu, wiemy, że warto promować zdrowie psychiczne. W szczególny sposób nagłaśniamy problem depresji. Niestety w naszym społeczeństwie nadal panują negatywne stereotypy i opinie na temat osób borykających się z depresją. Dlatego, mamy nadzieję, że m.in. poprzez organizację tego koncertu zwrócimy uwagę Polaków na problem depresji w naszym kraju – podkreśliła Joanna Chatizow, prezes Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”.

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”/mn

