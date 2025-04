24 listopada – ostatnie spotkanie w ramach profektu Halo! Atopia

Podsumowanie projektu będzie stanowić książka – praktyczny przewodnik dotyczący atopowego zapalenia skóry u dzieci, dostępna w Fundacji Alabaster i Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Jednym z jej elementów będą przepisy na obiad dla alergików wyłonione w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Na sobotnim spotkaniu rodzice mieli możliwość porozmawiać z lek. med. Lidią Ruszkowską – dermatologiem, lek. med. Jolantą Wacławek – pediatrą z Instytutu Matki i Dziecka oraz mgr Katarzyną Wyrzykowską – psychoterapeutką. Jak zwykle rodzice przedyskutowali ze specjalistami wiele ważnych dla nich tematów. W związku z obecnością dermatologa na spotkaniu sporo pytań odnosiło się do pielęgnacji skóry i stosowania różnego rodzaju preparatów do jej leczenia i pielęgnacji.

"Skóra atopowa wymaga szczególnej pielęgnacji. Przy doborze emolientu należy sprawdzać, czy nie podrażnia on skóry i czy powoduje poprawę jej stanu. Sztandarowym preparatem do natłuszczania jest maść cholesterolowa, którego skóra może nie lubić. Pediatrzy często przepisują maść robioną właśnie z cholesterolem, dodając tam witaminę A. Jedak nieumiejętne dobranie dawki tej witaminy może wtórnie toksycznie uszkodzić skórę. Maści robione mogą zawierać także hydrokortyzon, preparat sterydowy. Zawsze należy dopytać, czy lekarz przepisuje steryd i zażądać schematu leczenia – ile dni mogę smarować dwa razy dziennie, ile raz dziennie, czy mogę używać go w podtrzymywaniu dobrego stanu skóry" – podkreśliła Lidia Ruszkowska, dermatolog.

"W przypadku leczenia skóry dziecka maściami robionymi, których skład jest ustalany indywidualnie przez lekarza, pamiętajmy o tym, żeby w przypadku wizyty u innego lekarza przynosić karteczki z apteki z informacją, jakie składniki i w jakich proporcjach zawierały" – dodała lek. med. Jolanta Wacławek, pediatra z Instytutu Matki i Dziecka.

Dowiedzieliśmy się od dr Ruszkowskiej, że fototerapia przy użyciu lampy SUP 311 jest jedną z form leczenia AZS także u dzieci. Dermatolog mówiła też, że nieznana szerzej w Polsce, a popularna na Zachodzie, metoda mokrych opatrunków, może pomóc w poprawie stanu skóry dzieci z AZS.

Lek. med. Jolanta Wacławek opowiadała o tym, jakie testy alergiczne wykonuje się, gdy dziecko ma atopowe zapalenie skóry, które w 80% przypadków ma podłoże alergiczne. Pozytywne wyniki testów potwierdzają alergię, ale wyniki negatywne jej nie wykluczają. Podstawą zawsze powinna być obserwacja reakcji organizmu dziecka na to, co może uczulać – przypominała lekarka. Pani doktor mówiła również o tym, kiedy stosuje się immunoterapię swoistą, która – jeśli obok AZS występuje inna choroba alergiczna – przynosi bardzo dobre efekty.

Rodziców interesowała kwestia diety u dzieci z AZS. Lekarki przypominały o tym, że nie zawsze alergeny pokarmowe są odpowiedzialne za zmiany skórne, a dietę eliminacyjną należy wprowadzać, gdy zostanie potwierdzona alergia na dany produkt i nie należy trzymać na niej dziecka zbyt długo. Okazało się, że konieczność szczególnego dbania o składniki diety spowodowała u rodziców nawyk czytania etykiet i tym samym stała się przyczyną zdrowszego żywienia całych rodzin.

Mgr Katarzyna Wyrzykowska, psychoterapeutka, przypominała, że nie można zapomnieć, że dzieci z AZS mogą mieć różne problemy niekoniecznie będące skutkiem choroby. Dzieci dorastają, idą do przedszkola albo szkoły i tak jak ich zdrowi rówieśnicy przeżywają rozmaite stresy. W przypadku dzieci kilkunastoletnich uważa się, że zaostrzenia AZS mają głównie podłoże psychogenne. Stosunki rodziców z wychowawcami przedszkolnymi i szkolnymi oraz relacje z rodzicami innych dzieci czasami są bardzo złe. Wiele osób boi się, że AZS można się zarazić, choć jest to choroba niezakaźna. Szczęśliwie pojawia się coraz więcej placówek, w pełni przygotowanych do pracy z alergikami. Fundacja Alabaster wciąż uzupełnia ich listę i udostępnia ją na stronie internetowej.

Cały projekt rodzice ocenili bardzo pozytywnie, pytając się organizatorów, kiedy nastąpi jego kontynuacja i czy takie sobotnie spotkania będą organizowane też w innych miastach. Okazało się, że projekt zapewnia rodzicom zagubionym w trudnym temacie atopii i AZS, dostęp do podstawowych, porządkujących informacji. Dzieci także dopytywały się w sobotę, kiedy znowu będą mogły spotkać swoich nowo poznanych kolegów i koleżanki.

Dzieci stwierdziły, że nie znają drugiego takiego fajnego miejsca, w którym można się swobodnie drapać i nikogo to nie dziwi ani nikt tego nie zabrania, a jedynie czasem ktoś uczynnie skórkę posmaruje emolientem.

Ankiety wypełniane przez rodziców przystępujących do projektu pokazały, że 53% rodziców nie uzyskało wyczerpujących i zrozumiałych informacji dot. AZS od swoich lekarzy, ale 66%, wie co zaostrza stan zapalny skóry ich dzieci. Wiedzę tę uzyskali z innych źródeł i własnej obserwacji dziecka. 70% rodziców nadal nie wie dokładnie jak prawidłowo pielęgnować skórę dziecka. Niezbyt pozytywne są też informacje dotyczące wiedzy o diecie, jaką rodzice wynoszą od lekarza. 70% rodziców nie otrzymuje informacji nt. zasad żywienia dzieci z AZS.

Jak pokazała frekwencja, największym powodzeniem cieszyły się właśnie sobotnie spotkania, łączące w sobie rozmowę czy konsultację z lekarzami i specjalistami oraz zajęcia z animatorami dla dzieci. Fundacja Alabaster, zmotywowana przez rodziców i dzieci, niewątpliwie wykorzysta tę formułę w kolejnym projekcie, tym razem ruszając w Polskę.

W projekcie uczestniczyło bezpośrednio około dwustu rodziców, kolejne kilkaset osób skorzystało ze streamingu ufundowanego przez partnera Fundacji Alabaster – firmę Bioderma, a jeszcze więcej osób będzie mogło korzystać z materiałów zamieszczanych sukcesywnie na stronie www.haloatopia.pl oraz publikacji, która będzie dostępna także w formie elektronicznej.

Zapraszamy rodziców dzieci z alergią/atopią/astmą do udziału w konkursie ogłoszonym przez Fundacje Alabaster na ulubiony obiad dziecka!

Rozstrzygnięcie konkursu: 5 grudnia 2012.

Jury w osobach: dietetyk mgr Bożena Kropka autorka bloga Mama Alergika Gotuje, Katarzyna Jankowska oceni przepis pod kątem walorów smakowych, wizualnej kompozycji oraz zgodności z zasadami zbilansowanego żywienia dzieci. Autorzy 6 najwyżej ocenionych przepisów otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych partnerów, a ich dzieła zostaną zamieszczone w publikacji podsumowującej projekt Halo! ATOPIA "Lepsze życie z atopowym zapaleniem skóry"!

Co można wygrać? 6 zestawów kompleksowej pielęgnacji i higieny skóry atopowej z linii Atoderm, ufundowanych przez firmę BIODERMA.

Więcej informacji na stronie projektu: www.haloatopia.pl/konkurs/.

Źródło: materiały prasowe Halo! Atopia/mn