Z roku na rok coraz więcej z nas skarży się na różnego rodzaju uczulenia. Alergia nie jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, zwiększa jednak ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej i wstrząsu anafilaktycznego.

Aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie żyć z alergią, można wziąć udział w Weekendzie Edukacji nt. Anafilaksji i przyjść na konsultację z alergologiem, który wytłumaczy, jak radzić sobie z alergią, jak unikać czynników wywołujących anafilaksję oraz jak pomóc osobie ze wstrząsem anafilaktycznym. Specjaliści postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie są objawy wstrząsu, jak się na niego przygotować, gdzie szukać pomocy i jak samemu takiej pomocy udzielić.

Pacjenci znajdą informacje o otwartych zapisach na konsultacje na stronie www.odetchnijspokojnie.pl, na profilu kampanii www.facebook.com/odetchnijspokojnie oraz w swoim ośrodku zdrowia w danym mieście. W każdej z 8 przychodni biorącej udział w akcji od 22.10.2013 r. będą rozwieszone plakaty z niezbędnymi informacjami, oznaczone żółto-czarnym logo kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”.

Pacjenci będą przyjmowani na konsultacje według zapisów do konkretnej przychodni. Rejestracje będą przyjmowane telefonicznie od dnia 18.10.2013 pod numerem telefonu przypisanym do danej poradni.

Konsultacji udzielać będą lekarze alergolodzy w poniższych poradniach:

Reklama

Białystok: Poradnia Alergologiczna Anna Płoszczuk, Botulińska, Trofimowicz, Sp.j., ul. Przejazd 2A. Konsultacje w dn. 25 października (piątek) w godzinach 14.00-19.00 oraz

Poradnia Alergologiczna Anna Płoszczuk, Botulińska, Trofimowicz, Sp.j., ul. Przejazd 2A. Konsultacje w dn. 25 października (piątek) w godzinach 14.00-19.00 oraz 26 października (sobota) w godzinach 8.30-13.30. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: 602 733 277.

Olsztyn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Alergologiczna "ALLERGICA", ul. Dworcowa 28, I p. Konsultacje w dn. 26 października (sobota) w godzinach 10.00-15.00. Numer do rejestracji pacjentów: (89) 537 02 47.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Alergologiczna "ALLERGICA", ul. Dworcowa 28, I p. Konsultacje w dn. 26 października (sobota) w godzinach 10.00-15.00. Numer do rejestracji pacjentów: (89) 537 02 47. Bydgoszcz : Specjalistyczny Gabinet Alergologiczny Alegromed, ul. Świętojańska 10/2. Konsultacje w dn. 27 października (niedziela) w godzinach 11.00-16.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: 603 171 732.

: Specjalistyczny Gabinet Alergologiczny Alegromed, ul. Świętojańska 10/2. Konsultacje w dn. 27 października (niedziela) w godzinach 11.00-16.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: 603 171 732. Pabianice : Poradnia Alergologiczna Mac-Med, ul. Podleśna 4/2. Konsultacje w dn. 25 października (piątek) w godz. 14.00-19.00 oraz 26 października (sobota) od 8.00 do 13.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (42) 213 31 16.

: Poradnia Alergologiczna Mac-Med, ul. Podleśna 4/2. Konsultacje w dn. 25 października (piątek) w godz. 14.00-19.00 oraz 26 października (sobota) od 8.00 do 13.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (42) 213 31 16. Sopot : Centrum Medyczne Sopmed, ul. B. Chrobrego 6/8. Konsultacje w dn. 26 października (sobota) oraz 27 października (niedziela) w godz. 10.00-15.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (58) 55 526 45.

: Centrum Medyczne Sopmed, ul. B. Chrobrego 6/8. Konsultacje w dn. 26 października (sobota) oraz 27 października (niedziela) w godz. 10.00-15.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (58) 55 526 45. Imielin k/Katowic: NZOZ IMED Centrum Alergologii, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 55. Konsultacje w dn. 26 i 27 października w godz. od 9.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (32) 225 62 41.

NZOZ IMED Centrum Alergologii, 41-407 Imielin, ul. Drzymały 55. Konsultacje w dn. 26 i 27 października w godz. od 9.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (32) 225 62 41. Wrocław : Centrum Medyczne Dobrzyńska, ul. Dobrzyńska 21/23 . Konsultacje w dn. 26 i 27 października w godz. od 9.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (71) 77 47 797. Rejestracja czynna od 8.00 do 15.00.

: Centrum Medyczne Dobrzyńska, ul. Dobrzyńska 21/23 Konsultacje w dn. 26 i 27 października w godz. od 9.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (71) 77 47 797. Rejestracja czynna od 8.00 do 15.00. Warszawa: Adax-Med Centrum Alergii i Astmy, ul. Chłopickiego 7/9. Konsultacje 26 i 27 października, w godz. od 9.00 do 14.00. Numer telefonu do rejestracji pacjentów: (22) 610 28 93. Rejestracja czynna od 8.00 do 20.00 od pn. do pt. oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

Reklama

„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym.

Anafilaksja to ciężka, zagrażająca życiu, systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości. Nadwrażliwość natomiast określana jest jako obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile (dawce) dobrze tolerowanej przez osoby zdrowe. Inaczej mówiąc, to uogólniona reakcja organizmu na alergen lub inne czynniki (np. wysiłek fizyczny). Charakteryzuje ją nagły początek problemów związanych z drożnością dróg oddechowych i/lub krążeniem połączonych zwykle ze zmianami skórnymi. Do reakcji anafilaktycznej dochodzi w kilka minut lub nawet kilka godzin po kontakcie z alergenem.

Wstrząs anafilaktyczny jest najcięższą uogólnioną postacią anafilaksji. Wstrząs anafilaktyczny to zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych ostrym niedotlenieniem, najczęściej w następstwie ostrych zaburzeń w układzie krążenia. W miarę rozwoju reakcji wstrząsowej stopniowo dochodzi do upośledzenia funkcji narządów najbardziej wrażliwych na niedotlenienie. Im gwałtowniejsza i szybsza jest reakcja organizmu, tym większe zagrożenie dla zdrowia i życia. Niebezpieczne w przypadku reakcji anafilaktycznej jest to, że często nie da się przewidzieć jej wystąpienia.

Zobacz też: Jak pomóc w przypadku wstrząsu anafilaktycznego?

Źródło: materiały prasowe Flywheel PR/mn