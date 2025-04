Fot. Fotolia

Codziennie, od najmłodszych lat, jesteśmy narażeni na hałas i jego negatywne skutki, nie zdając sobie z tego sprawy. Na szkolnych przerwach jest tak głośno jak na lotnisku, co powoduje czasowe pogorszenie słuchu, jak również może przyczyniać się do jego trwałego ubytku. W pracy, szczególnie w biurach typu „open space”, nieustanny szum utrudnia koncentrację i powoduje, że szybciej czujemy się zmęczeni, co odbija się na naszej efektywności.

Codzienna ekspozycja na wysokie poziomy dźwięku: w szkole, na ulicy, w pracy czy w klubie, połączona z częstym używaniem przenośnych odtwarzaczy muzycznych ze słuchawkami dousznymi, przyczynia się do powstawania ubytków słuchu. Już nawet niskie poziomy dźwięku, bezpieczne dla słuchu, działają na nas niekorzystnie, zwiększając stres, zmęczenie, rozdrażnienie oraz zmniejszając zdolność koncentracji i motywację do nauki i pracy.

Poziom hałasu w polskich szkołach jest niepokojąco wysoki

"Niemal codziennie spotykam się z problemem hałasu w polskich szkołach, zwłaszcza w stołówkach, świetlicach i korytarzach" – mówi Mikołaj Jarosz, ekspert Ecophon, analizujący wpływ hałasu na uczniów i nauczycieli w polskich szkołach. "Najłatwiej jest powiedzieć, że wszystkiemu winne są dzieci, ale ich zachowanie to tylko jedna z przyczyn. Ci sami uczniowie, przeniesieni z korytarza na boisko, będą źródłem nieporównywanie niższego poziomu dźwięku.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wysokie poziomy hałasu w szkołach wynikają również z niewłaściwego wykończenia pomieszczeń szkolnych. Mamy nadzieję, że świadomość tego problemu wzrośnie po publikacji pierwszej Polskiej Normy dotyczącej warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, co nastąpi jeszcze w tym roku" – tłumaczy ekspert Ecophon.

Szkolny hałas odbija się na wszystkich, znajdujących się w jego zasięgu. Nauczyciele i szkolni pedagodzy skarżą się na wywołany hałasem stres i zmęczenie oraz nadmierny wysiłek głosowy. Wysoki poziom hałasu wpływa również na rozdrażnienie i pobudzenie dzieci, co skutkuje kłopotami z koncentracją i zapamiętywaniem oraz większą skłonnością do zachowań agresywnych.

Także hałas w środowisku pracy – nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale także w biurach, wiąże się z wieloma uciążliwościami.

"W pracy biurowej najbardziej na naszą koncentrację wpływa hałas, który zawiera zrozumiałą dla nas treść, np. rozmowy prowadzone kilka biurek dalej" – tłumaczy Magda Szubert, ekspert Ecophon, która analizuje wpływ akustyki na pracowników. "Im bardziej kompleksowe zadanie, tym większy jest wpływ hałasu na naszą efektywność, chociaż, jak pokazują badania, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tymczasem hałas jest jak kropla, która drąży skałę. W głośnych warunkach jesteśmy mniej skłonni do rozpoczynania trudnych zadań, odkładamy je na później, popełniamy większą liczbę błędów. W dłuższej perspektywie prowadzi to do obniżonej motywacji, mniejszej satysfakcji z pracy i obniżonego samopoczucia psychicznego i fizycznego" – dodaje Magda Szubert.

Jak uchronić się przed hałasem?

Warto zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. W pracy należy stosować się do etykiety akustycznej, zachęcając innych do przestrzegania dobrych praktyk, takich jak rozmowa telefoniczna w wyizolowanym pomieszczeniu, czy wyciszanie dzwonków telefonów komórkowych podczas przebywania w biurze. Warto również pomyśleć o przearanżowaniu biura z pomocą specjalisty. Wprowadzenie nawet niewielkich zmian pozwala poprawić warunki pracy, a w przypadku aranżacji nowego biura zapewnienie większego komfortu pracy jest najczęściej kwestią know-how, a nie budżetu.

Ochrona dzieci przed hałasem powinna mieć dla nas znaczenie priorytetowe. Hałas dotyka obecnie nawet najmłodsze maluchy. W każdej klasie średnio 20% uczniów ma problemy ze słuchem. Zwracajmy uwagę w jakim środowisku uczą się nasze dzieci. Popieranie dyrekcji szkół w ich apelach o dofinansowanie remontów oraz wspieranie działań samorządów mających na celu zmniejszenia uciążliwości hałasu będzie pierwszym krokiem w stronę skutecznej profilaktyki.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem to święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w roku 1995. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństw na coraz większy problem hałasu we współczesnym świecie oraz zapobieganie skutkom narażenia na hałas poprzez działania edukacyjne.

