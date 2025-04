25 października o godzinie 17.00 w sali Dojrzewalnia Browaru Lubicz odbędzie się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o zdrowiu”. Tym razem impreza skupi się na temacie menopauzy, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Nie będzie narzekania. Mamy zamiar odczarować mit i pokazać kobietom, że to tylko kolejny etap życia wiążący się z dojrzałością, a nie starością.

Na spotkaniu dowiemy się jak być w dobrej formie w wieku stu lat. Opowie nam o tym dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska, specjalista ginekolog położnik, endokrynolog z Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej.

Kolejni prelegenci skupią się na zagadnieniu menopauzy. Dr Miłosz Pietrus, ginekolog ze Specjalistycznego Centrum Medycznego UNIMEDICA, odrzuci krzywdzące mity i szczerze opowie jak wygląda menopauza i co możemy zrobić by złagodzić jej symptomy. Z kolei dr n.med. Joanna Kuschill-Dziurda, z Instytutu Medycyny Estetycznej MEDestetis opowie co dzieje się ze skórą kobiet w tym szczególnym czasie i przedstawi sposoby na poprawienie jej wyglądu. Porad urodowych użyczy też ekspertka włoskiej marki kosmetycznej Collistar.

Wisienką na torcie będzie DJ Wika! Najstarsza w Polsce DJ-ka znana fanom muzyki w każdym wieku. Artystka działa na rzecz osób starszych i intensywnie promuje maksymę głoszącą, że wiek to tylko liczba. Postać inspirująca i pełna energii, dzięki której gra na imprezach w całym kraju!

Szczegóły na www.porozmawiajmyozdrowiu.com

Zobacz też: Jak dożyć stu lat?

Źródło: materiały prasowe/mn

Reklama