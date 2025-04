Makaron modny na całym świecie

Makaron jest kluczowym składnikiem wielu tradycyjnych wzorców żywieniowych, między innymi naukowo potwierdzonej diety śródziemnomorskiej. Rolę jaką pełni w tradycjach kuchni świata zawdzięcza swojej wszechstronności i łatwości, z jaką można go przygotować przy użyciu sezonowych dodatków typowych dla różnych regionów i narodów. Dlatego pod każdą szerokością geograficzną możemy spotkać i spróbować makaronowych dań przygotowanych zgodnie z kulinarnymi zwyczajami danego miejsca, zarówno na słono jak i na słodko.

Makaron - wartościowa podstawa obiadu

"Makaron to produkt idealny na co dzień i dla młodszych, i dla starszych. Podobnie jak inne produkty zbożowe, powinien stanowić podstawę naszego codziennego menu. Jest on źródłem łatwo przyswajalnych węglowodanów złożonych oraz błonnika, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie jest prawdą, że jest to produkt tuczący. Węglowodany są niezbędne w naszej diecie również po to, by zdrowo chudnąć. Makaron z takimi dodatkami jak warzywa czy białe mięso będzie pełnowartościowym posiłkiem dla każdego, również dla osób odchudzających się" – tłumaczy Anna Różyk, dietetyk współpracujący z marką Lubella.

Czy makaron tuczy?

"Jeżeli chcemy zrzucić zbędne kilogramy, niskokaloryczna dieta powinna zawsze zawierać węglowodany, białka i tłuszcze w prawidłowej proporcji. Będąc na diecie należy pamiętać, że makaron doskonale syci oraz zapewnia zastrzyk energii, uwalnianej stopniowo przez dłuższy czas. Dzięki temu na dłużej pozostawia uczucie sytości, co pozwala ograniczyć ilość spożywanego jedzenia. Należy więc zaznaczyć, że makaron jest produktem, który z punktu widzenia żywienia jest bardzo ważny dla wszystkich grup wiekowych". Zaletą makaronu jest także jego przystępna cena, dzięki czemu każdy, niezależnie od zasobności portfela może opierać swoją codzienną dietę właśnie na tym produkcie. Makaron jest dostępny w tak wielu formach i wariantach, że każdy może wybrać swój ulubiony: klasyczne spaghetti lub świderki, inspirujące cannelloni i lasagne czy też makaron z pełnego ziarna. Ważne, aby niezależnie od rodzaju makaronu przyrządzać go al dente, czyli na lekko twardo. Tak ugotowany makaron zapewni nam nie tylko najlepsze walory smakowe, ale będzie również najzdrowszy. "Warto pamiętać, że makaron należy do produktów o niskim indeksie glikemicznym, dzięki czemu pomaga nam w kontrolowaniu masy ciała oraz poziomu cukru we krwi. Talerz makaronu jest również doskonałym sposobem, aby jeść więcej produktów pochodzenia roślinnego. Nie tylko warzywa, ale także nasiona roślin strączkowych świetnie komponują się z makaronem. Pamiętajmy jednak, aby oliwa stanowiła zdrowy dodatek do dania a nie jego podstawę!" – dodaje Anna Różyk

Makaron - fakty i ciekawostki

Makaron to nie tylko wspaniała podstawa wielu dań, ale również inspiracja do bicia rekordów Guinessa! W Japonii w 2010 roku wyprodukowano makaron o rekordowej długości 3776 m. W tym samym roku w kalifornijskiej restauracji Buca Di Beppo ugotowano największą porcję makaronu. Waga miski z makaronem wyniosła dokładnie 6253 kg! W 2011 r. Japończyk Takiru Kobayashi został rekordzistą w jedzeniu makaronu na czas – potrafi zjeść 100 g w 45 sekund. Natomiast w 2012 roku pewna restauracja z Krakowa przygotowała największą lasagne świata ważącą ponad 4 800 kg, która została podzielona i rozdana ponad 10 000 osób!

Makaron to produkt dobrze znany i uwielbiany na całym świecie. Był jadany jeszcze przed naszą erą w Chinach, popularyzowali go Arabowie, którzy prawdopodobnie jako pierwsi suszyli makaron, powstanie licznych rodzajów makaronu zawdzięczamy XV-wiecznym europejskim mnichom, a gwałtowny wzrost jego spożycia – Napoleonowi. Nie powinien więc dziwić fakt, iż wśród wielbicieli makaronów było i jest wielu słynnych ludzi m.in.: Johann Wolfgang Goethe, Thomas Jefferson czy Harrison Ford. Od lat makaron zajmuje ważne miejsce w wielu kuchniach na całym świecie. Statystyki pokazują, że Polacy średnio zjadają 5 kg makaronu rocznie, co plasuje nas na 19 miejscu wśród innych narodów. Na pierwszym miejscu znajdują się oczywiście Włosi (zjadają aż 28 kg), na drugim miejscu Wenezuelczycy (prawie 13 kg), a ostatnie miejsce na podium zajmują Tunezyjczycy (niemal 12 kg).

W Polsce jest on bardzo często podawany w zupie. Najczęściej używana jest krajanka lub inny drobny makaron – natomiast w Chinach do miseczki z zupą wkłada się tylko jedną nitkę. Jednak jest to imponująca nitka, gdyż ma aż metr długość!

Światowy Dzień Makaronu

Z pewnością nie tylko podczas Światowego Dnia Makaronu warto sięgnąć po danie z tym zbożowym przysmakiem. Dzięki swojej uniwersalności i różnorodności codziennie możemy przygotować danie

w oparciu o ten zbożowy produkt. - "Mnogość form i rodzajów pozwoli nam na przyrządzenie niezliczonej ilości potraw: sałatek, zup, zapiekanek czy dań głównych. Jednak makaron to nie tylko dania wytrawne ale również desery. Idealnie nadają się do tego cannelloni, które możemy nadziewać naszymi ulubionymi owocami i podawać np. z sosem czekoladowym" – dodaje Piotr Ceranowicz, ekspert kulinarny. Niezależnie od naszych preferencji kulinarnych czy umiejętności makaron jest wspaniałą inspiracją do codziennego eksperymentowania w kuchni!

