Już 26 lutego w Bytomiu rusza cykl wykładów edukacyjnych dla osób żyjących z HIV, które mają nieugruntowaną lub niedostateczną wiedzę na temat leczenia antyretrowirusowego. Dzięki nowoczesnym, skutecznym i bezpłatnym w Polsce terapiom osoby seropozytywne mogą żyć relatywnie komfortowo do późnej starości, ale wielu wciąż brakuje rzetelnych informacji na ten temat. Potrzeba przekazania im kompleksowej wiedzy na temat HIV wiąże się również z rosnącą liczbą nowych pacjentów w województwie śląskim.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, województwo w latach 2012 i 2013 zajęło drugie miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń HIV. W roku 2012 odnotowano 120 nowych zakażeń, a w 2013 - 143. Dane za rok 2014 są wciąż niepełne, ale poprawy raczej nie należy się spodziewać.

Organizatorem wykładów jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, a środki na realizację programu pochodzą z grantu otrzymanego w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Specjaliści z „Metis” oraz lekarze z Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie są zdania, że fałszywe wyobrażenia o leczeniu spowodowane są tym, iż większość osób żyjących z HIV oraz ich partnerzy i bliscy szukają informacji na forach internetowych, na których wiele jest przekłamań i nieścisłości. Dlatego cykl wykładów o HIV przeznaczony jest również dla partnerów osób seropozytywnych. Spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów z Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Pierwszy wykład, „Profilaktyka zakażeń HIV – jak chronić zdrową partnerkę/zdrowego partnera?” odbędzie się 26 lutego. Następne spotkania będą dotyczyły takich tematów jak „Przebieg zakażenia HIV u osoby leczonej terapią antyretrowirusową”, „Leczenie przeciwwirusowe – dlaczego?, po co?, kiedy?, jak?” lub „Zdrowie psychoseksualne osób zakażonych oraz ich partnerów/partnerek”. Spotkania w dużej mierze będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym leczenia.

Cykl potrwa do końca grudnia 2015, a wykłady będą organizowane raz w miesiącu w godzinach popołudniowych w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis (Filia w Bytomiu, ul. Chorzowska 22). Więcej informacji o harmonogramie wykładów znajduje się na stronie www.metis.pl/pozytywnie. Informacja o wykładach pojawi się na plakatach znajdujących się w Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oraz ulotkach dystrybuowanych przez lekarzy podczas wizyt w tej poradni.

Organizatorzy nie przewidują obowiązku rejestrowania się na wykłady, gdyż mają one charakter otwartych zajęć, na które można przybyć w każdej chwili.

– Głównym źródłem wiedzy o HIV/AIDS dla pacjentów, a pośrednio ich bliskich i rodzin, stał się internet, a szczególnie zamknięte fora internetowe, na których bardzo często znajdują się niesprawdzone i fałszywe informacje na temat przebiegu zakażenia i samego leczenia. Wielokrotnie, podczas spotkań grup wsparcia, przychodziło mi obalać mity np. o wyższości medycyny naturalnej nad leczeniem antyretrowirusowym. Nasz cykl ma pomóc mieszkańcom Śląska żyjącym z HIV naprawdę zrozumieć wirusa i konsekwencje zakażenia – powiedział Tomasz Wojtasik, konsultant w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

– Dzięki staraniom Krajowego Centrum ds. AIDS w Polsce bezpłatnie otrzymać można najnowocześniejsze, bardzo skuteczne leki. Ale trzeba to wiedzieć i rozumieć, że pacjent powinien we własnym interesie dokładnie stosować się do zaleceń lekarza. Inaczej terapia nie przyniesie rezultatów. Niestety nie jest to wiedza powszechna. Wierzę, że śląskie warsztaty przyczynią się do jej rozpropagowania – dodał Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

– HIV nie musi już dziś prowadzić do śmierci. Optymalnie leczone zakażenie HIV jest więc niemal bezobjawową chorobą przewlekłą nie wykluczającą normalnego życia, a nawet posiadania zdrowych dzieci. Kluczem jest jednak edukacja, której często brakuje. Dlatego cieszę się, że wykłady oferowane przez „Metis” będą poświęcone kwestiom efektywnego leczenia antyretrowirusowego. To bardzo ważny i często pomijany temat – podsumował Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu „Pozytywnie Otwarci”, przeznaczyła na realizację projektów granty w wysokości ponad 700 tys. złotych.

