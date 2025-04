fot. Fotolia

Przeszczep narządu lub tkanek to często jedyna metoda ratująca życie i zdrowie pacjentów. W Polsce od 1995 r. obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie narządów, jednak okazuje się, że liczba przeszczepów jest wciąż niepokojąco mała. Wykorzystując popularność serialu „The Walking Dead”, telewizja FOX wraz z portalem Dawca.pl prowadzą obecnie kampanię, której hasło przewodnie to „Zrób coś dobrego zanim zostaniesz zombie”.

Celem komunikacyjnym akcji jest zwrócenie uwagi na niezwykłą wartość przeszczepu i skłonienie ludzi do rozważenia możliwości oddania narządów w celu ratowania życia innych osób. Ze strony www.zanimzostanezombie.pl można pobrać i wydrukować spersonalizowane oświadczenie woli, które stanowi pisemną deklarację chęci oddania narządów oraz tkanek do przeszczepienia po śmierci. Na stronie można również znaleźć m.in. historie ludzi, którym przeszczep uratował życie, materiały organizacji Dawca.pl, jak również materiały związane z samym serialem „The Walking Dead”.

Niepokojące są wyniki badania przeprowadzonego przez agencję badawczą PBS, z których wynika, że aż 89% ankietowanych jest zdania, że poziom edukacji w temacie transplantologii jest w Polsce niewystarczający. Jedynie trzech na dziesięciu respondentów oceniło poziom swojej wiedzy na temat transplantacji na poziomie zadowalającym. 70% osób jest zdania, że w tej kwestii nie są dostatecznie poinformowani. Jednocześnie blisko 80% badanych wyraziło gotowość podpisania oświadczenia woli, a tym samym gotowość do oddania swoich organów w celach transplantacyjnych po śmierci. Co więcej, zdecydowana większość badanych (97%) była przekonana o słuszności przeszczepiania narządów od osób zmarłych w celu ratowania życia bądź zdrowia. Aż trzy czwarte pytanych byłoby gotowych przekazać organy bliskiej osoby po jej śmierci do przeszczepu. Dodatkowo w większości przypadków (54%) ankietowani byliby skłonni udzielić osobie bliskiej pomocy poprzez oddanie za życia swojego narządu.

– Wyniki badania wyraźnie sygnalizują, że temat przeszczepów jest podejmowany w Polsce zbyt rzadko. Celem, który przyświecał nam podczas całej kampanii, było pobudzenie świadomości społecznej na temat dawstwa organów, jak również pokazanie, że mówienie o tym ma sens. Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania uświadomią społeczeństwu, że transplantacja jest dla wielu osób jedynym ratunkiem i każdy z nas może jej w przyszłości potrzebować – powiedział Paweł Klikowicz z zespołu Dawca.pl.

Partner projektu, Dawca.pl, to prężnie działająca kampania społeczna, której celem jest poprawienie kondycji transplantologii poprzez promowanie idei dawstwa oraz podpisywania oświadczenia woli. Kampania prowadzi również klub „Dawca.pl”, który skupia obecnie ponad 61000 członków i od 2010 roku z powodzeniem promuje świadome dawstwo narządów, szpiku oraz krwi.

Zobacz też: Rusza akcja #zanimzostanezombie

Źródło: materiały prasowe FOX International Channels/mn

Reklama