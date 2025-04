Reklama

fot. Fotolia

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization – WHO) jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie. W Polsce dzień cukrzycy obchodzony jest 27 czerwca (rocznica odkrycia insuliny). Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy koncentruje się na jednym temacie, który jest przedmiotem specjalnej uwagi. Tematy dotychczas poruszane dotyczyły m.in. cukrzycy i praw człowieka, cukrzycy i stylu życia oraz kosztów cukrzycy.

27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, temu dniowi będzie towarzyszyło hasło: „Rozwój żywienia. Powstrzymywanie epidemii cukrzycy poprzez właściwe zwyczaje żywieniowe”. Z tej okazji Konrad Gaca – trener i ekspert ds. żywienia wyjaśnia źródło problemu oraz wskazuje sposoby jego rozwiązania.

Wiele chorób jest rezultatem nieodpowiedniego trybu życia, wśród nich jest cukrzyca typu 2, na którą najczęściej chorują osoby zmagające się z otyłością.

Zobacz także: Jak wcześnie rozpoznać cukrzycę?

Reklama

Czy cukrzyca to epidemia XXI wieku?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Gaca System blisko 38% społeczeństwa uważa cukrzycę za epidemię XXI wieku – nie bez powodu. Coraz więcej osób zmagających się z nadwagą lub otyłością cierpi na tzw. cukrzycę typu 2.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, objawiającą się zbyt dużą ilością glukozy we krwi. U zdrowych osób z takim podniesionym stężeniem glukozy radzi sobie hormon wytwarzany w trzustce – insulina. Jeśli jej produkcja ulegnie zaburzeniu lub pojawią się tzw. Insulinoodporność, to może wystąpić cukrzyca. Jeśli zaobserwujemy u siebie takie objawy jak: zwiększona senność, pragnienie, oddawanie dużych ilości moczu, zaburzenia widzenia – to mogą to być pierwsze objawy rozwijającej się cukrzycy.

"Cukrzyca typu 2 to najpowszechniejsza postać cukrzycy. Występuje u około 85-90% wszystkich chorych na cukrzycę. Zwykle chorują na nią osoby starsze, ale także jest ona związana z nadwagą, otyłością oraz zaburzeniami metabolicznymi. Dlaczego tak się dzieje? U osób otyłych lub z nadwagą działanie insuliny jest osłabione. Z powodu dużych pokładów tkanki tłuszczowej, która powoduje insulino odporność" – mówi Konrad Gaca.

Źródło: Materiały prasowe Synertime

Zobacz także: Cukrzyca ciążowa – możesz jej zapobiec!