- Jak dbać o środowisko? Odpowiedzi jest wiele, jednak najprostsza z nich brzmi: segregować odpady! To pierwszy krok w procesie przetwarzania surowców, pozwalającym na ograniczenie ilości odpadów komunalnych, które trafiają na wysypisko oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Przykładowo, recykling 1 kg tworzyw sztucznych redukuje emisję CO2 aż o 2 kg w porównaniu z użyciem surowca pierwotnego. Warto podkreślić, że 2 kg dwutlenku węgla to tyle, ile zostałoby wyemitowane przy produkcji prądu dla działającego przez 34 godziny elektrycznego odkurzacza! Poprzez akcje, takie jak organizowana w najbliższą sobotę zbiórka, chcemy edukować, przypominać o korzyściach płynących z recyklingu i przede wszystkim - zachęcać mieszkańców Warszawy do eko-aktywności. – wyjaśnia Anna Nowakowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Stena Recycling.

W zamian za przyniesione odpady rozdajemy sadzonki roślin oraz naklejki do segregacji wg cennika:

BUTELKI PET/ PUSZKI ALUMINIOWE

10 SZT. = ZESTAW NAKLEJEK DO SEGREGACJI

11 SZT. I WIĘCEJ = 1 SADZONKA

PAPIER/ KARTON

1-5 KG = ZESTAW NAKLEJEK DO SEGREGACJI

6 KG I WIĘCEJ = 1 SADZONKA

ELEKTROODPADY

MAŁY SPRZĘT (SUSZARKA, ŻELAZKO, MIKSER) = 1 SADZONKA

ŚREDNI SPRZĘT (MIKROFALA, TELEWIZOR, ODKURZACZ, KOMPUTER) = 2 SADZONKI

DUŻY SPRZĘT (LODÓWKA, PRALKA) = 3 SADZONKI

Być eko przez cały rok

Uspokajamy zabieganych, którzy w najbliższą sobotę nie dadzą rady pojawić się w Jankach. W STENA EkoStacji przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie można przez 6 dni w tygodniu bezpłatnie oddawać wszystkie rodzaje surowców wtórnych, np. makulaturę, plastik, szkło, puszki czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W EkoStacji są odbierane także odpady kłopotliwe, takie jak gruz, styropian czy opony, oraz niebezpieczne – akumulatory, aerozole, farby.

Nowoczesny obiekt pozwala na wygodne poruszanie się samochodem po wyznaczonych pasach ruchu,prowadzących do właściwych kontenerów, z których każdy jest opatrzony czytelną instrukcją.

EkoStacja to także atrakcyjne miejsce, by zainteresować ekologią dzieci i dowiedzieć się więcej nt. recyklingu. W specjalnie zaaranżowanym showroomie można dowiedzieć się, na czym polega proces przetwarzania odpadów i zobaczyć kilka konkretnych przykładów.

Czekamy na Was od 10.00 do 16.00!

Czas: 27 lipca br., godz. od 10.00 do 16.00, Miejsce: Parking IKEA Janki, Sektor A1.

