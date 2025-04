fot. Fotolia

28 lipca 2014 r., kiedy na całym świecie obchodzony będzie Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, w Warszawie i czterech innych miastach Polski odbędzie się akcja bezpłatnych badań przesiewowych anty-HCV. Skorzystać z nich może każdy, kto zgłosi się odpowiednio wcześnie do placówek biorących w niej udział.

Z najnowszych wyliczeń polskich ekspertów wynika, że w naszym kraju z HCV żyje około 200 tysięcy osób. Z tego ok. 85% nie ma pojęcia o swoim zakażeniu. A przecież HCV to bardzo groźny wirus, który odpowiada za setki tysięcy zgonów rocznie na całym świecie. Nie wolno go lekceważyć. Zwłaszcza, że wirusowe zapalenie wątroby typu C można już skutecznie leczyć.

Żeby nie dać się wirusowi, trzeba tylko mieć świadomość zakażenia. Niestety większość Polaków o tym nie wie. Kluczem do walki z epidemią jest więc edukacja. Dlatego w niedzielę 27 lipca, od południa do wczesnego wieczora, zainteresowanych mieszkańców i gości stolicy będzie po centrum bezpłatnie woził piętrowy autobus oznaczony żółtymi kokardkami. W autobusie każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o wirusowym zakażeniu wątroby od lekarza-wirusologa i wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w happeningu. Organizatorem akcji jest Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Patronat nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Koalicja Hepatologiczna.

Oryginalny brytyjski piętrus z połowy lat 60. będzie woził pasażerów po centrum Warszawy m.in. wzdłuż Alej Jerozolimskich, ul. Emilii Plater i ul. Francuskiej. Każdy będzie mógł wsiąść i podczas przejażdżki dowiedzieć się więcej o drogach przenoszenia się HCV, potencjalnych konsekwencjach zakażenia oraz sposobach chronienia się przed nim.

Następnego dnia, 28 lipca, ruszy akcja bezpłatnych badań. Aby sprawdzić, czy miało się kontakt z HCV, wystarczy przyjść do jednej z warszawskich placówek Laboratorium „Diagnostyka” i poddać się badaniu polegającemu na pobraniu krwi. Liczba badań jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W akcji biorą udział trzy placówki:

– Dobrze że organizowane są tego typu akcje, ale byłoby znacznie lepiej, gdyby program badań przesiewowych był realizowany w ramach ogólnopolskiego programu zwalczania zakażeń HCV finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia lub NFZ, o co zabiegamy bezskutecznie od lat. HCV to podstępny wirus. Zakażenie przez wiele lat pozostaje w ukryciu, a nieleczone może doprowadzić do marskości i raka wątroby. Warto wcześnie rozpoznawać zakażenie HCV zwłaszcza dlatego, że dzięki lekom, które już są dostępne w większości krajów UE, a w Polsce niestety będą refundowane, jak zwykle, z dużym opóźnieniem, będziemy mogli wyleczyć prawie każdego zakażonego. Dzięki nowoczesnym terapiom wywołane przez wirusa HCV przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C będzie pierwszą w historii medycyny chorobą przewlekłą, którą można całkowicie wyleczyć u prawie wszystkich chorych. Oczywiście warunkiem podstawowym jest refundacja terapii, której farmakoekonomiczna zasadność nie powinna budzić niczyjej wątpliwości. Do zakażenia HCV może dojść w każdej sytuacji związanej z naruszeniem ciągłości skóry, zwłaszcza gdy ma to miejsce w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich, przy okazji drobnych urazów, w placówkach opieki zdrowotnej, czy też podczas wykonywania tatuażu albo nawet sporadycznego przyjęcia dożylnych narkotyków. Każdy w swoim życiu znalazł się przynajmniej raz w jednej z powyższych sytuacji, więc każdy powinien co jakiś czas sprawdzić, czy jest w grupie blisko 2% Polaków posiadających przeciwciała anty-HCV – powiedział prof. dr hab. Robert Flisiak Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

– Szara strefa WZW C, czyli grupa ludzi, która żyje z wirusem, a o tym nie wie, jest w Polsce ogromna. HCV codziennie namnaża się w ich organizmach i je niszczy. Osoby te mogą też nieświadomie zakażać innych. Ludzie boją się robić testy. A przecież WZW C to nie wyrok. Pojawiają się nowe leki, które już wkrótce będą – głęboko w to wierzę – dostępne także dla polskich pacjentów, tak jak są dostępne dla amerykańskich czy zachodnioeuropejskich. Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C będzie wtedy można wyleczyć w ciągu zaledwie kilku-kilkunastu tygodni – powiedziała Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i współorganizatorka tegorocznej akcji bezpłatnych badań anty-HCV w Warszawie.

Poza Warszawą bezpłatne badania będzie można zrobić także w Częstochowie, Katowicach, Krakowie i Szczecinie.

Źródło: materiały prasowe Fundacji Gwiazda Nadziei/mn