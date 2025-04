Problem wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C dotyka co 12–tą osobę na świecie. Większość z nich nie jest świadoma swojej choroby, ponieważ przez wiele lat nie daje ona żadnych objawów. Bardzo często zakażenia HCV i HBV wykrywane są przypadkowo lub po wielu latach, w momencie rozpoznania poważnych uszkodzeń wątroby, takich jak zwłóknienie, marskość lub rak wątrobowo-komórkowy – alarmują eksperci WHO.

W opinii ekspertów jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca wiedza społeczeństwa na temat WZW. Polacy nie są na przykład świadomi zagrożenia ze strony wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV), nie wiedzą, jak przenosi się wirus i w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia. Wydaje im się, że istnieje szczepionka przeciwko HCV, a zakażenia można uniknąć przez zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej i stosowanie odpowiedniej diety. Brak wiedzy na temat zagrożeń związanych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C powoduje, że Polacy nie wykonują badań w tym kierunku. Nawet 90% spośród tych, którzy coś wiedzą o HCV, nie wykonywało testów diagnostycznych.

– Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych. Jeżeli nie zostaną podjęte szybkie i zdecydowane działania w kierunku zdiagnozowania jak największej liczby zakażonych, w ciągu 20 lat dojdzie do licznej manifestacji późnych następstw WZW typu C. Wystąpią one u około 150 000 przewlekle zakażonych HCV, co w Polsce może przybrać dramatyczny wymiar społeczny i finansowy – mówi prof. Waldemar Halota, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

– Ponieważ w naszym kraju brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej nieodpłatne zlecanie testów w kierunku wirusowego zapalenia wątroby WZW C, jedynym rozwiązaniem problemu jest edukacja społeczeństwa oraz zachęcenie do wykonania testu diagnostycznego (tzw. test na przeciwciała HCV lub test anty-HCV). Badania to można wykonywać w większości laboratoriów analitycznych w Polsce (kosztuje około 30 zł). Lista takich placówek oraz dodatkowe informacje o możliwości wykonania bezpłatnych testów dostępne są na stronie www.wzwc.pl – dodaje Prof. Halota.

Zgodnie z szacunkami Polskiej Grupy Ekspertów HCV, popartymi badaniami epidemiologicznymi przeprowadzonymi w 2009 roku, liczba zakażonych w Polsce może wynosić ok. 730 000 czyli 1,9% populacji. Większość z nich pozostaje dotychczas nierozpoznana. Wg tych szacunkowych danych można przyjąć, że blisko 700 000 Polaków nie wie, że jest zakażonych HCV, co jest ogromnym zagrożeniem dla reszty społeczeństwa, ze względu na łatwość przenoszenia się wirusa.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zwane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. Może do niego dojść w trakcie każdego naruszenia ciągłości tkanek, zarówno w czasie zabiegów medycznych, jak i niemedycznych, np. podczas wizyty u kosmetyczki, stomatologa czy w studiu tatuażu. Jedynym skutecznym sposobem walki z WZW C jest wczesne wykrycie choroby poprzez wykonanie prostego badania krwi na obecność przeciwciał anty- HCV i rozpoczęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium.

Wg polskich i światowych ekspertów duże rozprzestrzenianie się wirusa WZW typu C, brak czynnej profilaktyki (nie została wynaleziona szczepionka) oraz bardzo niski odsetek osób zdiagnozowanych powoduje, że co roku zwiększa się liczba nosicieli HCV. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażonych wirusem HCV na świecie jest około 3% populacji – od 170 do 300 milionów ludzi. Każdego roku grupa ta powiększa się o kolejne 3-4 miliony.

Widząc skalę problemu, Światowa Organizacja Zdrowia 21 maja 2010 roku uznała wirusowe zapalenie wątroby typu C za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych.

