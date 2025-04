Fot. Fotolia

Żyjąc w czasach, kiedy doba wydaje się być za krótka, a znalezienie czasu dla siebie bywa trudne, warto pamiętać o zbawiennym wpływie relaksu na nasze zdrowie.

– "Najskuteczniejszym sposobem na relaks jest miarowe i głębokie oddychanie. Koncentrując się na rytmie oddechu, naturalnie przechodzimy w stan odprężenia. Takie systematyczne „wyłączenie się” na kilkanaście minut w ciągu dnia pozwala naszemu organizmowi zregenerować się i oczyścić.

Świadome włączenie relaksu do codziennego planu dnia jest inwestycją, która przynosi benefity zdrowotne, intelektualne oraz społeczne" – tłumaczy Iwona Kowalewski, ekspert SITA, specjalista w dziedzinie relaksu.

Zdrowotne korzyści relaksu:

poprawia samopoczucie,

sprawia, że mamy więcej energii,

rozluźnia napięcie mięśniowe,

poprawia krążenie,

łagodzi bóle na tle nerwowym.

To naturalna broń w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Dzięki świadomemu oddechowi, organizm jest lepiej dotleniony oraz pozbywa się adrenaliny – hormonu walki.

W stanie relaksu zachodzi również regeneracja komórek, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Intelektualne korzyści relaksu:

podnosi zdolności intelektualne,

wspomaga podejmowanie trafnych i przemyślanych decyzji,

zwiększa szybkość reakcji,

poprawia koncentrację,

wspomaga proces zapamiętywania i kojarzenia faktów.

Relaks to doskonały sposób na wyciszenie emocji i powrót do stanu równowagi. Chwila tylko dla siebie pozwala uporządkować myśli i nabrać odpowiedniego dystansu do otoczenia.

Wypoczęci, jesteśmy bardziej tolerancyjni i otwarci na wyzwania dnia codziennego. Potrafimy wykazać się empatią i zrozumieniem dla innych. Zrelaksowani mamy bardziej pozytywne nastawienie do wykonywania codziennych obowiązków.

Źródło: Materiały prasowe SITA/ Synertime

