W Polsce rocznie udaru doznaje ok. 90 tys. osób. U 20-40% pacjentów w ciągu kilkunastu tygodni dochodzi do rozwoju wzmożonego napięcia mięśniowego (spastyczności). Ręka objęta spastycznością nie reaguje na polecenia mózgu tak, jak dotychczas. Przykurczone mięśnie uniemożliwiają jej pełen zakres ruchów i czasem powodują ból. Prozaiczne dotąd czynności, jak chwytanie i puszczanie przedmiotów, stają się niemal niewykonalne.

– Z pomocą pacjentom dotkniętym spastycznością poudarową przychodzi kampania „Otwórz dłoń po udarze” oraz specjalnie przygotowany poradnik, który można pobrać ze strony www.fum.info.pl – mówi Adam Siger, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu, współorganizatora kampanii „Otwórz dłoń po udarze”.

Poprawa sprawności ruchowej w spastyczności poudarowej jest możliwa.

– Postępy w powrocie do zdrowia u każdego pacjenta będą inne. Zależą od rozległości udaru i stopnia nasilenia spastyczności. Czasem powrót do zdolności fizycznych sprzed udaru nie jest możliwy. Jednak odpowiednie ćwiczenia i leczenie mogą poszerzyć zakres ruchów dłoni i przybliżyć osoby dotknięte spastycznością do samodzielności – zaznacza profesor Jarosław Sławek, ordynator Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego Spółki „Copernicus” Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku oraz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W długotrwałym procesie rehabilitacji pomocą dla pacjentów jest metoda leczenia spastyczności, która od bieżącego roku została objęta refundacją.

– Udało się wprowadzić w Polsce do użycia metodę uważaną za najbezpieczniejszą w leczeniu spastyczności – iniekcje toksyny botulinowej do nadmiernie aktywnych, napiętych, bolesnych mięśni. Warto pamiętać o dodatkowej szansie na lepsze życie po udarze mózgu, jaką stwarzają nowe metody leczenia, warto też być wytrwałym i cierpliwym w rehabilitacji, bo to jedyna recepta na sukces – mówi profesor Jarosław Sławek.

3 kroki do otwarcia dłoni w spastyczności



Ze spastycznością należy pracować świadomie i stopniowo. Ręka, mimo ograniczonej sprawności, jest bardzo wrażliwa na ruch. Nieodpowiednie postępowanie ze spastyczną ręką i dłonią może spowodować pogorszenie jej stanu. Aby bezpiecznie pracować nad spastyczną ręką, warto wykonać trzy kroki opisane w poradniku „Otwórz dłoń po udarze”:

Wiedza – to przede wszystkim poznanie choroby, jej objawów i skutków. Zdobywając informacje na temat swojej dolegliwości, pacjenci będą mogli lepiej zrozumieć zachowania i możliwości własnego ciała. Leczenie – polscy pacjenci mają dostęp do terapii, która sprawia, że napięcie mięśniowe łagodnieje, a praca nad ręką staje się bardziej efektywna. Leczenie oferują ośrodki w całym kraju. Na stronie internetowej www.fum.info.pl można odnaleźć listę poradni wraz z adresami. Fizjoterapia – odpowiedni dobór ćwiczeń i wytrwała praca mają kluczowe znaczenie w walce

ze spastycznością. W poradniku odnaleźć można przykłady ćwiczeń oraz dobre i złe praktyki zachowań w spastyczności.

Więcej informacji na temat kampanii „Otwórz dłoń po udarze” na stronie: www.fum.info.pl, www.fizjoterapeuci.org oraz www.facebook.com/otworzdlonpoudarze

