1. Zabierz dziadków na obiad

Zamiast głowić się nad prezentem, który faktycznie okaże się praktyczny, a nierzadko sprawia "kłopot" w postaci wizyty, do której dziadkowie zwykle starają się należycie przygotować, zaproponuj obiad na mieście. Dzięki temu będziecie mogli spędzić trochę czasu razem, a babcia nie będzie musiała specjalnie krzątać się po kuchni.

Lokal na wspólny obiad dopasuj oczywiście do preferencji babci czy dziadka. Zdecydowana większość przedstawicieli starszego pokolenia wybiera tradycyjne smaki polskiej kuchni, jednak na pewno są też tacy, którzy chętnie wybiorą się w kulinarną podróż, gdzie odkryją egzotyczne smaki. Grunt to trafić w gust!

Pamiętaj o tym, aby wcześniej uprzedzić dziadków o swoim pomyśle. Bardzo możliwe, że w Dzień Babci czy w Dzień Dziadka nie będą chcieli opuszczać domu spodziewając się odwiedzin pozostałych wnuków.

2. Zorganizuj sesję fotograficzną dziadkowie + wnuczęta

Wspólne zdjęcia to przecież świetna pamiątka! Taką sesję możecie organizować co roku – jeśli masz dobry aparat i statyw możesz zorganizować ją praktycznie bezkosztowo. Jeśli jednak nie do końca ufasz swoim umiejętnościom zdecyduj się na wykupienie profesjonalnej usługi.

To doskonały pomysł na prezent, który będzie cieszył przez lata. Wystarczy ozdobny album lub ramki na zdjęcia.

3. Warsztaty tematyczne dla dziadków

Dziś na warsztatach można nauczyć się prawie wszystkiego i wcale nie chodzi nam o szycie czy gotowanie (to każda babcia umie doskonale!) Warto przejrzeć oferty dostępne w bliskiej okolicy domu dziadków i zaproponować im spędzenie czasu w ciekawy sposób.

Do wyboru są warsztaty taneczne 60+, kosmetyczne z zakresu pielęgnacji (idealny prezent dla babci), kursy komputerowe czy zajęcia poprawiające sprawność fizyczną.

