fot. Fotolia

Przyczyny wad zgryzu u dorosłych

luki w uśmiechu

Najczęściej przyczyną nabytych wad zgryzu są nieodtworzone braki w uzębieniu. Gdy stracisz dolną szóstkę, zęby przeciwstawne nie będą miały podparcia i zaczną powoli „wychodzić” z zębodołu. A sąsiednie – piątka i siódemka – przechylą się w kierunku luki i stracą prawidłową wysokość.

"Obniży się w ten sposób wysokość zwarcia, a zęby przednie będą się ścierać, by dopasować się do pogłębionego zgryzu. Tak powstanie wada, dość prosty i powszechny skutek tego, że pacjent na czas nie wstawił brakującej szóstki" – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak.

Pamiętaj, że gdy zbyt późno zainteresujesz się uzupełnieniem luki w uśmiechu, będziesz najpierw ortodontycznie leczyć zgryz, „podnosić” poprzechylane zęby i przesuwać je na miejsce. Dopiero potem będzie można wstawić implant.

płaskie plomby

Wrogiem prawidłowego zgryzu są nieprawidłowe plomby, czyli takie, o których mówimy, że przypominają płytę lotniska. "Każde wypełnienie ubytku próchnicowego wymaga odtworzenia guzków zęba, ich wysokość jest kluczowa dla prawidłowego zwarcia. Płaskie (bezguzkowe) wypełnienia powodują, że zgryz pogłębia się, a zęby przednie zaczynają się ścierać" – opisuje ortodonta. Możesz narzekać na bóle migrenowe i inne dolegliwości w rejonie głowy oraz obręczy barkowej, ponieważ pogłębienie zwarcia zaburza pracę stawów skroniowo-żuchwowych.

Leczenie jest dwutorowe: polega na przywróceniu prawidłowej wysokości zwarcia za sprawą ortodoncji i jednoczesnej odbudowie wysokości i kształtu zębów.

zła protetyka

Także przez korony i mosty protetyczne, które zaniżają zwarcie, zęby przednie ścierają się, a zgryz – pogłębia. Efekt jest ten sam: zaburzenia pracy stawów skroniowo-żuchwowych, dolegliwości bólowe w rejonie głowy i pleców, destrukcja zębów przednich (pęknięcia, ukruszenia), a także podatność na próchnicę i nadwrażliwość zębową, a nawet stany zapalne przyzębia. Co z tym robić? "Niejednokrotnie pacjenci, którzy przez lata nosili nieprawidłowe odbudowy protetyczne, muszą być leczeni ortodontycznie przed wymianą protetyki. Żeby podnieść zwarcie i stworzyć warunki do prawidłowej odbudowy protetycznej" – wyjaśnia ekspert Unident Union Dental Spa.

Pacjenci pozbywają się wtedy problemów z przyzębiem, bólów głowy wynikających ze złej pracy stawów, przestają ścierać zęby podczas normalnej ich pracy. Poprawia się ich zdrowie i samopoczucie, a także wygląd, ponieważ podniesienie zwarcia poprawia wygląd dolnej i środkowej części twarzy.

Źródło: Materiały prasowe Unident Union Dental Spa

