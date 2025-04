Haluksy są domeną kobiet. Pewnie dlatego, że ich główne przyczyny są wyjątkowo „damskie”: ciąża, noszenie szpilek i nadwaga. Nie bez znaczenia są także geny. Jeśli mama cierpiała na haluksy, to pewnie i córka będzie miała z nimi kłopot. Na szczęście deformacjom tym można zapobiegać i hamować ich rozwój.

Oto sposoby:

Po pierwsze, ćwicz

Zalecana przy haluksach gimnastyka polega na rozciąganiu i wzmacnianiu mięśni stóp. Nie wyprostuje krzywego palucha, ale pozwoli pozbyć się bólu związanego z płaskostopiem poprzecznym, które do haluksów prowadzi. Aby była skuteczna, wystarczy 10–15 min dziennie. Doskonale sprawdzi się podnoszenie palcami stóp chusteczki lub woreczka, chodzenie boso po miękkich nawierzchniach, np. dywanie. Twoim stopom dobrze zrobi też jazda na rowerze i pływanie. Zrezygnuj natomiast ze sportów, które powodują chwilowe przeciążenie przódostopia, np. joggingu.

Po drugie, zmień buty

To niezaprzeczalne: wysokie obcasy są katorgą dla naszych stóp. Staraj się więc raczej ich unikać albo po prostu nie chodź w nich za długo (maksymalnie 3–4 godziny). A potem koniecznie daj stopom odpocząć. Pomoże im masaż, albo ciepła kąpiel. Warto także kilka razy w ciągu dnia zmieniać buty, nawet jeśli są bardzo wygodne. To pozwoli palcom stóp układać się w różnych pozycjach. Pamiętajmy też, że najzdrowsze buty mają szerokie noski – chodzi o to, by palce nie były ściśnięte. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby odległość najdłuższego palca od czubka buta wynosiła co najmniej pół centymetra.

Po trzecie, noś wkładki

W leczeniu haluksów pomoże też noszenie wkładek na płaskostopie poprzeczne i klinów z gąbki, które wkłada się między palce. Można również stosować osłony, które chronią staw dużego palca przed otarciem i urazami. Przy niewielkich zwyrodnieniach warto na noc zakładać tzw. marcina. To aparacik do prostowania palucha.

Kiedy konieczna jest operacja

Istnieje około 150 sposobów operacyjnego leczenia haluksów. Wybór odpowiedniego zależy od stopnia zaawansowania zmian i od pacjenta – za większość zabiegów trzeba zapłacić (nawet kilka tysięcy). Wszystkie operacje sprowadzają się jednak do ustawienia i utrwalenia stawu śródstopno-paliczkowego lub śródstopno-klinowego we właściwej płaszczyźnie Różnią się zaś tym, w jaki sposób stopa jest zabezpieczona po zabiegu – czasami jest to gips, a czasami wystarcza tzw. but haluksowy, który tylko częściowo obciąża stopę.