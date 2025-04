3 sposoby na usunięcie nadmiaru wody z organizmu

Czujesz się opuchnięta i ociężała, a Twoja waga często waha się o 2-3 kilogramy? To nie musi być wina tłuszczu, tylko sygnał, że organizm zatrzymuje wodę. Nie wiesz, jak się jej pozbyć? Sprawdź trzy najskuteczniejsze sposoby.

Czujesz się pełna jak bańka? Skończ z tym! Usunięcie nadmiaru wody wymaga trochę czasu i konsekwencji, ale w zamian pozwala zyskać smuklejszą figurę i lepsze samopoczucie. Warto spróbować, bo pierwsze efekty przychodzą już po 7-10 dniach stosowania kuracji.

1. Zdrowa dieta i ograniczenie soli

To punkt, którego nie możesz przeoczyć. Jeśli na myśl o „zdrowej diecie” masz ochotę uciekać, bo widzisz same zakazy, wprowadzaj ją stopniowo. Każdego dnia wykreślaj ze swojego jadłospisu jeden wysoko przetworzony produkt i w jego miejsce wprowadzaj zdrową przekąskę, np. nasiona, żurawinę, arbuzy, banany albo rodzynki. Ogranicz sól, która jest wrogiem numer 1 dla osób mających tendencję do magazynowania wody. Sód, czyli jej główny składnik odpowiedzialny jest za zatrzymywanie wody w organizmie. Postaraj się również zminimalizować ilość nabiału i tłuszczu w diecie, możesz np. zastąpić jogurt owocowy naturalnym, a żółty ser chudym twarogiem. Co w takim razie jeść? Oprócz świeżych owoców i warzyw, świetne będą ryby, orzechy, kasze, zwłaszcza jaglana i gryczana.

2. Zioła nie tylko dla babć

Mieszanki ziołowe są skuteczne pod dwoma warunkami. Po pierwsze trzeba wypijać je regularnie, około 2-3 szklanek dziennie, a po drugie powinny zawierać co najmniej dwa z wymienionych składników: korzeń mniszka lekarskiego, pokrzywa, skrzyp polny, korzeń pietruszki, yerba mate, krwawnik i karczoch. Możesz pić je osobno lub zażywać suplementy diety na ich bazie, np. Hydrodren od marki Noble Health. Zioła pomogą usunąć nadwyżkę wody, a dodatkowo oczyszczą organizm z toksyn i wzmocnią pracę układu moczowego.

3. Masaże

Najlepsze rezultaty osiągniesz, łącząc działanie od środka z zabiegami wykonanymi bezpośrednio na opuchnięte miejsca. Możesz wykonywać je sama lub oddać się w ręce specjalistów. Nałóż wieczorem na nogi ulubiony krem lub balsam kolistymi ruchami, zgodnie ze wskazówkami zegara, delikatnie uciskając skórę. Masaż zacznij od stóp i kieruj się ku górze. Zabiegi wykonywane 2-3 razy w tygodniu po 15 minut usprawnią krążenie limfy, przyspieszą usunięcie nagromadzonego płynu i poprawią wygląd skóry.

Materiał opracowany na podstawie porad psychodietetyka, eksperta marki Noble Health Agnieszki Owczarek.