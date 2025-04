3 tydzień ciąży

To początek życia Twojego dziecka. Pierwszego dnia 3 tygodnia ciąży dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej. Powstaje pierwsza komórka nowego unikalnego organizmu, który będzie miał cechy zarówno obojga rodziców, jak i swoje indywidualne. W tym czasie komórka rozpoczyna swoją wędrówkę do macicy nieustannie się dzieląc.