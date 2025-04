Naukowcy z instytutu naukowego w Melbourne zebrali dane od 592 dorosłych w średnim wieku. Uczestnicy badania przeszli rozległe testy medyczne, a następnie wypełnili kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi przyzwyczajeń żywieniowych i stylu życia. Jednocześnie każdy otrzymał przy tym pedometr, czyli urządzenie liczące ilość wykonywanych kroków. Po 5 latach okazało się, że osoby wykonujące więcej kroków dziennie miały generalnie niższe BMI, niższy wskaźnik talia–biodro, oraz lepszą insulinowrażliwość, i to bez względu na ilość spożywanych dziennie kalorii. Udowodniono także, że osoby, które przez 5 lat doszły do poziomu 10000 kroków miały 3 razy lepszą odpowiedź na insulinę w porównaniu z uczestnikami badania pozostającymi na 3000 kroków. Dzięki temu badaniu naukowcy po raz pierwszy przeliczyli nasze zdrowie na ilość kroków. Oczywiście w tym przypadku badacze jasno dają do zrozumienia, że im więcej się ruszamy tym lepiej dla nas. Jednak nawet te 3000 kroków 5 razy w tygodniu mogą nam pomóc ustrzec się przed plagami XXI wieku, takimi jak otyłość i cukrzyca.Źródło: Medical News Today/ kp

