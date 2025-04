34. edycja projektu „Zadbaj o swoje serce!” – Pomorze (galeria)

34. edycja projektu „Zadbaj o swoje serce!” rozpoczyna się 15 lipca i potrwa do 12 sierpnia 2012 roku.

Projekt „Zadbaj o swoje serce!” ma charakter informacyjno–profilaktyczno–społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce.

Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli dużych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Organizatorami akcji są:

Telemedycyna Polska S.A.;

Serwis www poświęcony projektowi – www.zadbajoswojeserce.pl.

Zdrowie.wieszjak.polki.pl i Rynekmedyczny.pl są patronami medialnymi akcji.

Harmonogram akcji – 34. edycja (niedziela, w godz. od 10.00 do 18.00):

