35. edycja projektu „Zadbaj o swoje serce!” na Mazowszu

Najbliższa 35. edycja projektu „Zadbaj o swoje serce!” – rozpoczyna się 16 września i potrwa do 14 października 2012 roku. Projekt „Zadbaj o swoje serce!” ma charakter informacyjno–profilaktyczno–społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce.

Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli dużych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Harmonogram akcji – 35. edycja (niedziela, w godz. od 10.00 do 18.00):

Organizator:

Telemedycyna Polska S.A.

Serwis www poświęcony projektowi – www.zadbajoswojeserce.pl

Akcje organizowane są przez Telemedycynę Polską S.A. już od 2006 roku i obecnie projekt „Zadbaj o swoje serce!” jest największym projektem bezpłatnych badań serca w całej Polsce. Dzięki polskim firmom, takim jak ZT Kruszwica S.A. (producent margaryny Benecol), Olimp Labs Sp. z o.o. (producent suplementów diety: Olimp Gold Omega 3 i Chela Mag B6), oraz Transacta Sp. z o.o. (organizator szkoleń e-learningowych), które współpracują z nami współfinansując projekt „Zadbaj o swoje serce!” oraz mediom wspierającym nasze działania, pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z badań oraz konsultacji lekarskich i dietetycznych, uzyskując informacje na temat zdrowego stylu życia i odpowiednio zbilansowanej diety korzystnej dla ich stanu zdrowia.

Współorganizatorzy:

Centrum Handlowe Atrium MOSTY

Centrum Handlowe Atrium GAMA

Pasaż Tesco

Centrum Handlowe Fort Wola

Centrum Handlowe Gocław

Sponsorzy:

Benecol – skutecznie obniżający poziom złego cholesterolu

Gold Omega 3 – mocne serce i cholesterol w normie

Chela Mag B6 – na stres, zmęczenie i skurcze

Transacta – bezpieczna firma

Patroni medialni:

TVP Warszawa

Radio Złote Przeboje

Gazeta Wyborcza

Gazeta Nasze Miasto

Portal Naszemiasto.pl

Portal Rynek Medyczny

Portal Zdrowie Wiesz Jak

Na rok 2012 zaplanowana jest organizacja 37 akcji (Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódź, Pomorze, Mazowsze, Małopolska), co daje 70% niedziel w całym roku, podczas których organizatorzy zapewnią bezpłatny dostęp do najlepszych specjalistów każdej odwiedzającej osobie.

Harmonogram akcji w 2012 roku:

Całe przedsięwzięcie jest sfinansowane przez Sponsorów oraz Współorganizatorów, a nagłośnienie akcji jest możliwe dzięki Patronom Medialnym oraz wszystkim życzliwym Mediom.

Źródło: materiały prasowe

