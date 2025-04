fot. Fotolia

MIT 1: Alergie powstają w dzieciństwie



Jest to nieprawda, tak jak opinia, że z alergii się wyrasta. Alergia może się pojawić w każdym wieku i nie wiadomo dokładnie jakie czynniki na to wpływają. Lekarze przypuszczają, że pojawianiu się alergii może sprzyjać nadmierna sterylność otoczenia i chemizacja środowiska.

MIT 2: Wdychane alergeny wpływają na układ oddechowy, pokarmowe na układ trawienny



Często tak jest, ale nie zawsze. Wszelkie alergeny, niezależnie od drogi, jaką się dostają do naszego organizmu, mogą powodować bardzo różne objawy. Alergeny pokarmowe mogą wywołać skurcz oskrzeli, a alergeny wziewne powodować wysypkę. Dlatego czasem tak trudno samemu, tylko na podstawie samej obserwacji, zdiagnozować na co jesteśmy uczuleni.

MIT 3: Atopia to choroba skóry



Atopia to wrodzona podatność na uczulenia, czyli każdy alergik jest atopikiem, ale nie każdy atopik jest alergikiem. Nieporozumienie wynika z potocznego nazywania „atopią” coraz częściej występującej postaci alergii – atopowego zapalenia skóry (AZS).

MIT 4: Preparaty z wodą morską zaostrzają alergię



Wręcz przeciwnie, dzięki miejscowym preparatom możemy oczyścić nos, a tym samym pozbyć się drażniących czynników. Szczególnie wskazane są spraye oparte na hipertonicznym roztworze wody morskiej, które oczyszczą i nawilżą śluzówkę nosa, nie powodując podrażnień, a w przeciwieństwie do izotonicznego roztworu, dodatkowo delikatnie obkurczą błonę śluzową.

FAKT 1: Skłonność do alergii jest dziedziczna



Tak, atopia jest dziedziczna. Szczególnie jeżeli oboje rodzice są uczuleniowcami – wtedy prawdopodobieństwo może wynosić nawet 80%. Należy jednak pamiętać, że skłonność do alergii może nigdy nie przerodzić się w uczulenie, niestety nie wiadomo jak dokładnie działa mechanizm decydujący na co się uczulamy.

FAKT 2: Alergia może przejść sama



To prawda, lecz znów nie wiadomo, co powoduje cofanie się alergii. Teorii jest wiele, ale żadna nie jest potwierdzona. Jedno jest pewne, zanotowano wiele przypadków samoczynnego wygaszenia alergii. Niestety czasami tak bywa, że alergia po kilku latach wraca.

FAKT 3: Możesz liczyć na dla alergików



Zgadza się, obecnie są już prowadzone dosyć dokładne pomiary stężenia pyłków w powietrzu, więc przynajmniej jesteś w stanie przewidzieć stan swojej alergii w najbliższych dniach, zaopatrzyć się w leki i działać prewencyjnie. Śledź zaufane serwisy dla alergików, czyli takie, które podają dokładne źródło pomiaru stężenia pyłków/grzybów i biorą pod uwagę warunki meteorologiczne. Możesz również zainstalować aplikację w telefonie, tylko również sprawdź, skąd pochodzą dane.

FAKT 4: Na alergię nie ma lekarstwa



To prawda. Nie możemy dzięki lekom pozbyć się na dobre alergii i niestety nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie taki lek powstał. Całkiem dobre rezultaty daje odczulanie, alergen musi jednak zostać precyzyjnie określony i musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces ten jest długotrwały. Niestety odczulanie nie zawsze daje efekt całkowitego zaniku alergii. Tak więc uczulenia traktujemy objawowo, zazwyczaj przyjmując leki antyhistaminowe, ponieważ to właśnie wydzielanie histaminy przez nasz organizm jest katalizatorem nieprzyjemnych objawów.

