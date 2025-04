4 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem – 4 lutego br. – w centrum Warszawy odbędzie się Karnawał Zdrowia. Energetyczna impreza rozpocznie się o godz. 17.00 w Pasażu Wiecha za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior. Akcja po raz trzeci przypomni warszawiakom jak ważna w dbaniu o zdrowie jest profilaktyka oraz aktywny tryb życia. Do wspólnego tańca pełnego życia oraz wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych zapraszają: Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, partner strategiczny wydarzenia – ING Życie oraz partner artystyczny – Egurrola Dance Studio.

– Spoglądając na rezultaty poprzednich akcji profilaktycznych oraz entuzjazm warszawiaków, pragniemy kontynuować ideę kampanii „Apetyt na życie”. W tym roku po raz trzeci zachęcamy do zadbania o to, co w życiu najważniejsze – nasze zdrowie – w ten szczególny Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Dajmy porwać się Karnawałowi Zdrowia i tanecznym krokiem pokażmy wspólnie jak bardzo kochamy życie! – zaprasza Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

O godzinie 17:00 pod specjalnie przygotowaną sceną za Domami Towarowymi Wars Sawa Junior rozpocznie się taneczna, pełna życia akcja.

– Choreografię ułoży oraz poprowadzi zawsze uśmiechnięty i pełen pozytywnej energii Piotr Litwiniuk –instruktor Zumby w Egurrola Dance Studio. Ruch to pierwszy krok do zdrowia, kolejnym są badania profilaktyczne. Bądźcie razem z nami! – zachęca Agustin Egurrola, założyciel szkoły tańca Egurrola Dance Studio.

Po rozgrzewce i nauce układu Karnawał Zdrowia ruszy ulicą Chmielną, by zaprosić wszystkich do udziału w badaniach profilaktycznych. Osoby, które włączą się we wspólny taniec, otrzymają pamiątkową koszulkę w energetycznym kolorze pomarańczowym, który jest symbolem akcji.

Wszystkie Informacje dotyczące akcji oraz Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem dostępne są na stronie wydarzenia Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/events/821215321272850/?ref=2.

Już wkrótce pojawi się tam specjalny film zapowiadający wydarzenie, w którym wystąpią Rafał Maserak i Stefano Terrazzino!

W dzień akcji przy kinie Atlantic od godziny 15.00 do 20.00 działać będzie strefa medyczna, w której można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

W specjalnym Mammobusie wszystkie chętne panie, które ukończyły 35. rok życia, będą mogły wykonać mammograficzne badanie piersi. Mammografia jest jedną z najbardziej powszechnych metod profilaktyki nowotworów piersi.

Dodatkowo, w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie będzie można wykonać:

morfologię krwi – badanie pod kątem przewlekłej białaczki limfocytowej, choroby występującej najczęściej u osób dorosłych. Dodatkowo pozwala ono ocenić ogólną kondycję organizmu i wykryć pierwsze nieprawidłowości.

Test na obecność wirusa HCV – badanie pod kątem zakażenia wirusem HCV, który powoduje Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C, a także jest przyczyną rozwoju drobnokomórkowego raka wątrobowego.

Badanie dermatoskopem – nieinwazyjne badanie znamion znajdujących się na powierzchni skóry. Badanie stosuje się w profilaktyce czerniaka – złośliwego nowotworu skóry.

Konsultacje z lekarzem dermatologiem.

Ponadto w Kinie Atlantic na wszystkich chętnych czekają:

Konsultacje z lekarzem onkologiem.

Nauka samobadania piersi oraz konsultacje pielęgniarek onkologicznych.

Konsultacje pod kątem badań genetycznych.

Pomiar cukru we krwi.

Badanie ciśnienia tętniczego.

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem to inicjatywa, która odbywa się w ramach długofalowej, promującej zdrowie kampanii „Apetyt na życie”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny. W ramach akcji funkcjonuje poradnia , gdzie z badań oraz konsultacji medycznych korzystać można przez cały rok.

Działa ona w systemie cegiełkowym, w którym koszt badania lub konsultacji to 20 zł. Kwota ta pozwala ufundować kolejne badania.

Więcej informacji na temat poradni oraz terminów wizyt na stronie www.ruchspoleczny.org.pl oraz www.onkolmed.pl

Źródło: materiały prasowe Konkret PR/mn