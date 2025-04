Implantacja - zagnieżdżenie zarodka

Zarodek, ciągle się dzieląc, przemieszcza się w przez jajowód w kierunku macicy. Dociera do niej mniej więcej w połowie 4 tygodnia ciąży, gdy składa się z około 100 komórek. Wówczas rozpoczyna się proces implantacji. Zagnieżdżanie w ścianie macicy kończy się około 12 dnia po zapłodnieniu. Od tego momentu embrion czerpie energię już tylko od matki. Początkowo, zanim powstanie łożysko, tlen i składniki odżywcze dostają się do niego wyłącznie na drodze dyfuzji (biernego przenikania z tkanek kobiety do komórek zarodka, o niższym stężeniu powyższych substancji).

Jak rozwija się zarodek?

Na początku 4 tygodnia ciąży embrion nadal przypomina zbitą kulkę komórek. Jednak już podczas implantacji widoczna jest już wyraźnie zaznaczona część będącą zarodkiem (węzeł zarodkowy) oraz pozostałe tkanki.

Tworzą się błony płodowe. Zarodek zostaje otoczony owodnią. Powstaje też pęcherzyk żółtkowy. U człowieka nie pełni on funkcji odżywczych, bierze natomiast udział w budowie ważnych dla życia tkanek i narządów. Tlen oraz substancje energetyczne są czerpane z krwi matki po pełnym zagnieżdżeniu w ścianie macicy. To początek krążenia matczyno-płodowego.

4 tydzień ciąży to bardzo ważny okres dla rozwoju zarodka. Formują się listki zarodkowe, z których powstaną wszystkie tkanki i narządy. Węzeł zarodkowy przekształca się w tarczkę zarodkową. Najpierw wydzielają się 2 listki zarodkowe: endoderma i ektoderma. Z ektodermy rozwinie się skóra, układ nerwowy i narządy zmysłów. Z endodermy powstanie większa część układu pokarmowego, wątroba trzustka, gruczoły wydzielania wewnętrznego, jak tarczyca, oraz większość dróg oddechowych, w tym płuca i krtań.

Objawy ciąży w 4. tygodniu

Pod koniec 4 tygodnia możesz zacząć podejrzewać, że zaszłaś w ciążę. Najważniejszym objawem jest brak miesiączki w spodziewanym terminie. Czasami może się pojawić niewielkie krwawienie towarzyszące zagnieżdżaniu się zarodka. Dość często bywa ono mylone z miesiączką. Jest jednak znacznie mniejsze i trwa krócej niż zwykła menstruacja. Ponadto pod koniec 4 tygodnia ciąży kobieta może odczuwać tkliwość piersi, które powoli stają się coraz większe.

