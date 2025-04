75% badanych uważa, że używanie i posiadanie jakichkolwiek narkotyków powinno być zakazane, 2% ankietowanych popiera całkowitą legalizację wszystkich narkotyków, zaś za legalizacją wyłącznie „miękkich” narkotyków opowiada się 19% ankietowanych.

W badaniu dla UNGPD z 2008 roku zwolenników legalizacji „miękkich” narkotyków było znacznie mniej – 15%. Zauważamy zatem, że stosunek Polaków do legalizacji marihuany uległ zmianie. Być może wpływ na to miało wprowadzenie nowego przepisu – o nie wszczynanie postępowania przeciwko tym, którzy posiadają przy sobie niewielką ilość marihuany na własny użytek.

Ponadto aż 73% badanych uważa, że kara więzienia za posiadanie „skręta” jest zbyt surowa, a 21% że jest sprawiedliwa.

Również spora grupa osób (40%) odpowiedziała, że używanie narkotyków ma więcej destrukcyjnych skutków niż spożywanie alkoholu, 31% uznało, że szkodliwość tych substancji jest taka sama. 13% stwierdziło niższą szkodliwość marihuany, a 16% nie potrafiło określić, co bardziej szkodzi zdrowiu.

Przekonania te mogą wynikać z faktu, iż społeczeństwo uznaje, że używanie „miękkich” narkotyków często prowadzi do późniejszego sięgania po „twarde”.

Jednakże nie można się dziwić opiniom respondentów – sami naukowcy wciąż się spierają w tej kwestii.

