41. edycja Zadbaj o swoje serce

„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-profilaktyczno-społeczną organizowaną w formie bezpłatnych badań przesiewowych nieprzerwanie od 2006 roku. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Kampania ma za zadanie edukować w temacie, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia oraz odpowiednia dieta. Lekarze związani z kampanią zachęcają przede wszystkim do zdrowego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań profilaktycznych, a także motywują uczestników programu do podjęcia istotnych decyzji z perspektywy zdrowia serca.

W ramach każdej akcji uczestnicy kampanii mają ułatwiany dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miast, w nowoczesnych i zaangażowanych społecznie hipermarketach oraz centrach handlowych. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Harmonogram akcji (niedziela, w godz. od 10.00 do 18.00):

Organizatorem kampanii jest Telemedycyna Polska S.A. – lider teleopieki kardiologicznej, a partnerem strategicznym – Optima Cardio. Współorganizatorzy: Galeria Łódź Przybyszewskiego Carrefour, Centrum Handlowe Tulipan, Centrum Handlowe AKS Carrefour, Pasaż Tesco i Galeria Jurajska. Patroni medialni: TVP Łódź, TVP Katowice, Gazeta Wyborcza, Radio Złote Przeboje, Radio eM, Zdrowie.wieszjak.polki.pl i Portal Galerie Handlowe.

