Harmonogram akcji (niedziela w godz. od 10.00 do 18.00):

Reklama

„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-profilaktyczno-społeczną organizowaną w formie bezpłatnych badań przesiewowych nieprzerwanie od 2006 roku. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które zbierają w Polsce wysokie żniwo. Kampania ma za zadanie informować o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia oraz odpowiednia dieta.

Lekarze związani z kampanią zachęcają przede wszystkim do zdrowego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań profilaktycznych, a także motywują uczestników programu do podjęcia istotnych decyzji z perspektywy zdrowia serca. Kampanię doceniono w obszarze działań na rzecz pacjenta oraz promocji zdrowia i profilaktyki – przedsięwzięcie zostało laureatem VII edycji prestiżowego konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia. W konkursie tym nagradzane są szczególnie wartościowe inicjatywy i projekty w sektorze medycznym, realizowane z prawdziwą pasją oraz poświęceniem, będące inspiracją i wzorem dla środowiska.

W ramach każdej akcji uczestnicy kampanii mają ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miast, w nowoczesnych i zaangażowanych społecznie hipermarketach oraz centrach handlowych. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Organizatorem i inicjatorem Kampanii „Zadbaj o swoje serce” jest Telemedycyna Polska S.A., Partnerem Strategicznym jest Optima Cardio. Zdrowie.wieszjak.polki.pl znalazło się wśród patronów medialnych kampanii.

Na rok 2013 została zaplanowana organizacja 35 akcji (Śląsk, Dolny Śląsk, Kujawy, Wielkopolska, Pomorze, Łódź, Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie), co daje blisko 70% niedziel w całym roku, podczas których zapewniony jest bezpłatny dostęp do badań przesiewowych oraz konsultacji wyników u najlepszych specjalistów. Kampania „Zadbaj o swoje serce” w 2013 roku realizowana jest z jeszcze większym rozmachem, by jak najwięcej potrzebujących osób mogło skorzystać z akcji.

Harmonogram na rok 2013:

Reklama

Zobacz też: Akcja "Zadbaj o swoje serce" w Bielsku-Białej (galeria)