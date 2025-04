Koronawirus podlega naturalnym przemianom i z biegiem czasu powstają jego nowe odmiany, które rozprzestrzeniają się wśród ludzi. Rodzi to obawy, że kolejne szczepy mogą stanowić większe zagrożenie, być bardziej zjadliwe oraz odporne na leczenie.

Główne warianty koronawirusa, które aktualnie rozprzestrzeniają się na świecie, to Pirola i Eris. Pirola (BA.2.86) dotarł już do 15 krajów (w Polsce jeszcze nie ma przypadków zakażenia) i może być groźniejszy niż poprzednie szczepy wirusa. Przypadki zakażenia wariantem Pirola potwierdzono m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii i Niemczech.

Według dziennika „Independent”, powołującego się na badanie ZOE Health Study, pięć głównych objawów zakażenia Pirolą to:

Mogą wystąpić też inne dolegliwości, takie jak: biegunka, kaszel, pieczenie oczu i wysypka. Niektóre osoby z COVID-19 nadal skarżą się na zaburzenia smaku i węchu.

Naukowcy odkryli, że Pirola ma ponad 30 mutacji, co wyróżnia go spośród znanych wariantów. Władze Wielkiej Brytanii poinformowały, że w kraju notuje się duży wzrost zachorowań z powodu zakażenia Pirolą, o czym donosi dziennik „Independent". Wobec napływających informacji pojawiły się obawy, że ludzie nie są odporni na nowy szczep koronawirusa.

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy wariant Pirola może wywołać groźniejszą chorobę niż poprzednie warianty koronawirusa.

Na podstawie obecnej wiedzy CDC istniejące testy stosowane do wykrywania i leki stosowane w leczeniu COVID-19 wydają się być skuteczne w przypadku tego wariantu. BA.2.86 może być bardziej przystosowany do wywoływania infekcji u osób, które wcześniej chorowały na COVID-19 lub które otrzymały szczepionkę przeciwko COVID-19. (...) Nowa szczepionka będzie skuteczna w ograniczaniu występowania ciężkich chorób i liczby hospitalizacji. W tym momencie nie ma dowodów na to, że ten wariant powoduje poważniejszą chorobę. Ocena ta może ulec zmianie

Aktualnie nie ma dowodów na większe zagrożenie wynikające z zakażenia Pirolą. Zdaniem ekspertów osoby zaszczepione będą mogły zarazić się koronawirusem, przy czym mają niższe ryzyko rozwoju ciężkiego COVID-19. Dlatego szczepienia są nadal główną zalecaną metodą ochrony przed groźnymi następstwami infekcji.