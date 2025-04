Problemy intymne mogą wystąpić u każdej z nas – nawet jeśli bardzo dbamy o higienę i mamy stałego partnera. Dlatego tak ważne jest, by szybko odróżniać normalne reakcje swojego ciała od objawów typowych dla kobiecych dolegliwości.

1 Swędzenie i pieczenie

Mogą wynikać z obtarcia podczas stosunku albo w wyniku noszenia ciasnej, niewygodnej bielizny (np. stringów). Podrażnienie bywa też efektem stosowania nieodpowiednich środków do mycia (np. zwykłego mydła czy żelu do kąpieli). Aby przykre objawy ustąpiły, zacznij nosić wygodne, przewiewne ubrania z naturalnych tkanin i stosuj środki do higieny intymnej (z wyjątkiem dezodorantów, bo one także mogą powodować podrażnienia). Jeżeli to nie pomoże, idź do ginekologa. Świąd może bowiem świadczyć o rozwoju infekcji.

2 Dziwne upławy

Naturalna wydzielina z dróg rodnych jest przejrzysta lub biaława, ma lekko kwaśny zapach lub w ogóle nie pachnie. Jej ilość zależy od fazy cyklu (w połowie jest jej najwięcej) i wieku (gdy przechodzisz menopauzę wytwarzanie wydzieliny się zmniejsza).

Zaniepokoić powinno cię pojawienie się wydzieliny o dziwnej konsystencji (serowatej, pienistej), przykrym zapachu i podejrzanym kolorze (szarawym, żółtym, zielonkawym, podbarwionym krwią). To tzw. upławy. Występują one m.in. przy infekcjach bakteryjnych i grzybicy pochwy. Koniecznie idź do lekarza!

3 Bóle w podbrzuszu

Mogą ci dokuczać podczas jajeczkowania (w połowie cyklu), a także tuż przed okresem i w jego trakcie. To naturalne. Jeżeli bóle utrzymują się także w innych fazach cyklu albo są bardzo dokuczliwe, skontaktuj się z ginekologiem. Trzeba bowiem sprawdzić, czy nie masz zapalenia przydatków lub mięśniaków macicy.

4 Popuszczanie moczu

Sporadycznie może zdarzać się każdemu. Jeżeli jednak powtarza się, występuje w wyniku nawet małego wysiłku (np. podczas śmiechu lub kichania) albo nawet bez powodu – trzeba interweniować. Taki stan określany jest już nietrzymaniem moczu (NTM) i wymaga leczenia.

W mało zaawansowanych przypadkach wystarczy zwykle wzmocnić mięśnie dna miednicy. Pomogą ci w tym proste ćwiczenia. O tym, jak je wykonywać dowiesz się od ginekologa lub z darmowej płyty DVD (możesz ją zamówić przez Internet na stronie www.corewellness.pl). Jeżeli to nie wystarczy, lekarz może przepisać środki zmniejszające ilość moczu

i łagodzące skurcze pęcherza lub skierować na zabieg chirurgiczny.

Uwaga! NTM najczęściej dokucza kobietom, które miały trudny poród, a także paniom, które przechodzą (lub już przeszły) menopauzę.

5 Spóźniający się okres

To pierwszy typowy sygnał ciąży, ale nie tylko. Opóźnienie o:

- kilka lub kilkanaście dni, raz na jakiś czas – może wynikać ze stresu, zmęczenia, zmiany klimatu (gdy podróżujesz), a także zbyt restrykcyjnej diety odchudzającej, infekcji (nawet zwykłej grypy) czy zażywania niektórych leków (np. na nadciśnienie czy psychotropowych).

- kilka tygodni lub więcej i gdy problem się powtarza – może być spowodowany przez zaburzenia hormonalne, np. w wyniku menopauzy, tzw. zespołu policystycznych jajników, niedoczynności tarczycy, podwyższonej produkcji prolaktyny (hormon wytwarzany przez przysadkę mózgową). W takich przypadkach potrzebujesz pomocy lekarza.