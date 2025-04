Kiedy brzuch przyszłej mamy staje się coraz większy, nie ma już wątpliwości, że wewnątrz rozwija się nowe życie. Coraz częściej się zastanawiamy, co się tam w środku dzieje, jak wygląda maleństwo. Z pewnością najważniejszą informacją jest to, że w drugim trymestrze ciąży, wszystkie narządy płodu zaczynają się powiększać. Dzięki temu osiągają dojrzałość czynnościową, która umożliwia przystosowanie się do życia poza łonem matki.

18 tydzień ciąży



Przykładając do brzucha stetoskop, można już usłyszeć bicie małego serduszka. Oczywiście czynność serca można dostrzec, podczas badania USG, już w 7 tygodniu trwania ciąży. Jednak to 5 miesiąc jest najlepszym okresem, aby podczas badania USG wykluczyć wady serca.

Szpik kostny rozpoczyna produkcję krwinek. Dziecko trenuje oddychanie poprzez wykształcone płuca, wciągając i wypuszczając wody płodowe.

Początkowe ruchy naszego maluszka trudno przypisać do konkretnego miejsca. W kolejnych tygodniach, gdy ruchy stają się mocniejsze i częstsze, nie ma już wątpliwości skąd pochodzą.

19 – 22 tydzień ciąży



Mózg dziecka rozwija się bardzo szybko. Płuca i oskrzela są już wykształcone, ale wciąż uczą się oddychać. Na skórze dziecka powstaje maź płodowa, która pełni funkcję ochronną w wodnym środowisku.

20 tydzień, to już połowa trwania ciąży. Zmiany są coraz bardziej widoczne, a maluch coraz częściej daje o sobie znać. Rusza się, przekręca, podskakuje, dotyka pępowiny i siebie. Ponadto, dziecko w tym okresie reaguje już na zmiany temperatury i dźwięki.

Nerki produkują słabo zagęszczony mocz, który wydalany jest do płynu owodniowego. Zmieniają się proporcje głowy, tułowia i kończyn, a główce pojawia się owłosienie.

W 22 tygodniu ciąży, rozwijający się w brzuchu mamy malec, mierzy około 18cm i waży 300 gram.

Zmiany u przyszłej mamy



Każda kobieta inaczej znosi ciążę, zatem mówienie, że w drugim trymestrze będziesz się czuła tak i tak, i masz się tak czuć, może mijać się z prawdą. Samopoczucie przyszłej mamy, może być bardzo różne. Począwszy od zmęczenia, rozdrażnienia, do zalewającej Twoje ciało, fali energii i szczęścia.

Mięśnie macicy i wiązadła zaczynają coraz mocniej się rozciągać, co może skutkować bólami brzucha. Mogą mieć one formę lekkich skurczów, kłucia, trwać krótko lub nieco dłużej. Ulgę z pewnością przyniesie odpoczynek w wygodnej pozycji.

Świadomości i odczuwania ruchów dziecka nie można porównać do niczego innego. W 5 miesiącu dziecko ma jeszcze dużo miejsca, aby fikać i przemieszczać się z jednej strony brzucha na drugą (chyba, że na świat mają przyjść bliźniaki). I jak na złość, nowe życie jest znacznie bardziej aktywne w nocy, aniżeli za dnia, kiedy to odpoczywa.

Pamiętajmy, że nie ma reguły, co do tygodnia, w którym kobieta ma czuć ruchy płodu. Jeżeli mija 20 tydzień, a wciąż niczego nie czujemy, bądź nie mamy pewności, czy te „bąbelki w brzuchu” to właśnie nasze dziecko, zawsze można skonsultować się z lekarzem.

Drugi trymestr to nie tylko szybszy rozwój dziecka, ale i wzrost apetytu kobiety w ciąży. I nie oznacza to, że przyszła mama ma jeść za dwoje. Słodyczom, frytkom, lodom i mięsu smażonemu mówimy dziękuję. Wszystko to, co powyżej, lepiej i zdrowiej zastąpić mięsem gotowanym, bądź przyrządzonymi na parze warzywami i owocami.

Badania



Morfologia krwi.

Badania poziomu cukru – po spożyciu glukozy.

Badanie ginekologiczne – określające wymiar i kształt macicy.

USG – sprawdzające budowę narządów, ilość płynu owodniowego.

W 5 miesiącu ciąży możliwe jest określenie płci dziecka niemal w 100%.