Turystyka medyczna to rynek, którego wartość przekroczyła na świecie 100 miliardów dolarów. Szacuje się, że wartość rynku medycznego w Polsce wynosi ponad 7,1 mld euro. Nowoczesny sprzęt medyczny, wysoka jakość i specjalizacja personelu, krótki okres oczekiwania na usługi – te czynniki sprawiły, że nasz kraj odwiedza rocznie 300 tysięcy pacjentów zza granicy przeznaczając na świadczenia medyczne 190 mln złotych. Eksperci przewidują, że popularność naszego kraju w tym zakresie będzie rosła co roku w tempie 13-15%.

Leczenie w Polsce jest często nawet 80% tańsze niż w innych krajach Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo, zabieg in vitro w Polsce można wykonać już a niewiele ponad 7 000 zł, podczas gdy Rosji i Europie Zachodniej to koszt nawet 3 razy wyższy. Mimo to Polska, wciąż nie jest pierwszym wyborem osób, które chcą obniżyć koszty zabiegów medycznych.

Turystyka medyczna to jedna z 15 branż promowanych przez Ministerstwo Gospodarki w ramach działania 6.5.1. POIG „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. W ramach działania 6.5.2 POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” do końca 2015 roku do wykorzystania jest łącznie 5 mln złotych. Przedstawiciele polskich placówek medycznych, którzy zgłosili swój akces do projektu, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach branżowych, szkoleniach oraz misjach gospodarczych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie udziału w imprezach promocyjnych nawet do 75% kosztów.

Jedną z placówek biorących udział w projekcie jest Klinika Leczenia Niepłodności „Bocian” z Białegostoku. Przedstawiciele ośrodka wzięli udział w prezentacjach i konferencjach medycznych w Moskwie, Londynie i Las Vegas, podczas których mieli szansę zaprezentować się ponad 2500 uczestnikom z 90 krajów.

„Udział w programie pozwolił nam przede wszystkim nawiązać nowe kontakty biznesowe m.in. z tour operatorami i tzw. medical tourism facilitators, które pomagają w organizacji wyjazdów w ramach turystki medycznej. Pierwsze efekty w postaci wspólnie realizowanych projektów ruszają w styczniu. Rośnie również liczba zagranicznych pacjentów leczących się w naszej Klinice – w tym roku było to około 100 pacjentów. W przyszłym roku spodziewamy się podwojenia tej liczby” – powiedział dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki „Bocian”

W ramach programu organizowane są również spotkania z przedstawicielami międzynarodowych mediów i biznesu podczas wizyt studyjnych w Polsce. Dotychczas odbyły dwie takie konferencje, gdzie kliniki i szpitale prezentowały swoją ofertę. Na pierwszej obecni byli dziennikarze zagraniczni (między innymi z amerykańskiej telewizji FOX), na drugiej – pośrednicy turystyki medycznej z całego świata.

