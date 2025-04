1. Ciężka torebka

Jak każda z nas masz w niej z pewnością mnóstwo niepotrzebnych drobiazgów. Przejrzyj jej zawartość i wyjmij to, co zbędne. Pamiętaj też, by nie nosić torebki stale na tym samym ramieniu.

Reklama

2. Zły biustonosz

Jego obwód nie może być za luźny, bo wtedy cały ciężar biustu przenosi się na ramiączka. Jeśli masz duży biust, lepiej wybieraj staniki z szerszymi ramiączkami.

3. Duża poducha

Najlepiej śpij na wznak bez poduszki. Gdy wolisz pozycję na boku, podkładaj pod głowę mały jasiek.

Reklama

4. Przytrzymywanie słuchawki telefonu barkiem

Lepiej pozbądź się tego nawyku. Jeśli lubisz prowadzić długie rozmowy przez telefon, spraw sobie słuchawki z mikrofonem.



5. Zła pozycja przy komputerze

Ustaw monitor tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości twoich oczu. Nie będziesz wtedy musiała pochylać głowy.