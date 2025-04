5 powodów, by pić wodę zimą

Wiosną i latem doskonale pamiętamy o tym, żeby dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Lecz gdy za oknem zimowy pejzaż, często zapominamy, że picie wody równie ważne jest przez cały rok. Oto pięć powodów, dla których warto pić wodę zimą!



1. Zimą często przebywamy w ogrzewanych pomieszczeniach, w których nierzadko powietrze jest przesuszone, co nie wpływa pozytywnie na kondycję naszej skóry i włosów. Jeśli nie zadbamy o odpowiedni poziom nawilżenia, pijąc odpowiednią ilość wody, szybko zauważymy, że skóra na całym ciele stała się sucha i szara, a włosy matowe i pozbawione życia. Ponadto radykalne skoki temperatur, na które narażeni jesteśmy zimą, wchodząc z mrozu do ciepłych pomieszczeń, również nie służą kondycji naszej cery. Dlatego zimą, oprócz inwestycji w dobry krem do twarzy i balsam do ciała, warto pamiętać o codziennym, systematycznym piciu wody. Wówczas będziemy mieć pewność, że na wiosnę nasza cera wciąż będzie w dobrej kondycji.

2. Nieodpowiednio nawilżony organizm może mieć trudności z pozbywaniem się zanieczyszczeń z organizmu. Regularne picie wody, pomaga na bieżąco pozbywać się toksyn, co jeszcze szczególnie ważne, gdy dbamy o szczupłą sylwetkę i piękną cerę.

3. Jeśli zimą szczególnie dokucza ci zmęczenie i znużenie, to może być znak, że twój organizm jest zbyt słabo nawodniony. Zatem zamiast sięgać po kolejną filiżankę kawy, (która nota bene działa odwadniająco!) zastanów się, czy codziennie pijesz co najmniej 1,5 litra wody mineralnej. Jeśli całkowita rezygnacja z kawy nie wchodzi w grę, wciel w życie włoską zasadę picia kawy, gdzie zawsze do filiżanki espresso podaje się szklankę wody.

4. Zimą zwykle przybywa ci nieco ciałka tu i ówdzie? Nie jesteś jedyny. Wszyscy mamy tendencję do tycia w chłodniejsze miesiące. A wszystko za sprawą spowolnionego metabolizmu, wzmożonej chęci do sięgania po słodycze oraz ograniczenia czasu, spędzanego aktywnie na świeżym powietrzu. Nawyk picia wody zimą jest znikomy, więc może się zdarzyć tak, że nasz mózg pragnienie interpretuje jako głód i tuż po posiłku, zamiast po szklankę wody, sięgamy po batona. To błąd! Dlatego następnym razem, kiedy uczucie głodu zaskoczy cię w niedługim czasie po śniadaniu, napij się wody. Może okaże się, że wcale nie byłeś głodny.

5. Jeśli wydaje ci się, że zimą twój organizm nie traci tyle wody, co latem, jesteś w błędzie. Choć jesienią i zimą pocimy się znacznie mniej niż podczas upalnego lata, nie oznacza to wcale, że udaje nam się zachować odpowiedni poziom nawilżenia. Tracimy wodę, chociażby wraz z oddechem (obserwuj go, gdy wyjdziesz na mróz!), więc mitem jest, że zimą nie należy pić tyle wody, co latem. Dlatego pijmy wodę codziennie, również zimą. Za pewnością nam nie zaszkodzi, a być może okaże się, że dzięki temu, tegoroczna zima będzie dla naszego organizmu wyjątkowo łaskawa.