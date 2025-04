5 prostych rad, jak uniknąć recesji dziąseł

Recesja dziąseł, to oprócz próchnicy, najpowszechniejsze schorzenie jamy ustnej. Oto 5 prostych sposobów, jak unikać tej nieprzyjemnej i bolesnej dolegliwości.

Reklama

fot. Fotolia



Czym jest recesja?

Recesja dziąseł to odsłonięcie tzw. szyjek zębowych. To bolesny proces, który powoduje że zęby stają się wrażliwe i podatne na próchnicę. Objawy są łatwe do zaobserwowania – odsłonięta powierzchnia korzenia zęba, jego widoczny żółty kolor, nadwrażliwość na zimno i ciepło. Jeśli w porę nie zareagujemy na te zmiany, mogą stać się nieodwracalne. Jak do tego nie dopuścić?

1. Używaj odpowiedniej szczoteczki

Znalezienie odpowiedniej szczoteczki sprawia, że mycie zębów staje się bardziej efektywne. Szczoteczkę należy wymieniać przynajmniej co 3 miesiące. Można także rozważyć zakup specjalnej szczoteczki elektrycznej, która usunie więcej płytki nazębnej niż tradycyjna.

Sprawdź, jak wybrać szczoteczkę do zębów dostosowaną do swoich potrzeb.

2. Pamiętaj o nitkowaniu zębów

Między zębami znajdują się miejsca, gdzie nie dotrzemy za pomocą szczoteczki do zębów. Oderwij kawałek nici, zawiń jej końce w około palców i wsuń pomiędzy dwa zęby. Kiedy nić dojdzie do dziąseł, przesuń ją z dołu do góry. Najlepiej w ten sposób czyścić zęby dwa razy dziennie.

3. Prawidłowo myj zęby

Zęby szczotkuj delikatnymi ruchami, ponieważ zbyt intensywne szczotkowanie może być przyczyną podrażnienia dziąseł. Zęby myj, co najmniej 2 minuty, dwa razy dziennie z użyciem pasty zawierającej fluor. Pamiętaj również, żeby zwrócić uwagę na tylne zęby oraz język, na którym także znajdują się bakterie.

4. Pozbądź się kamienia nazębnego

To zabieg całkowicie bezbolesny, a jego efekty widać na pierwszy rzut oka. Jak często usuwać kamień? Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Kontrolę należy wykonywać ten przynajmniej 2 razy w roku, a przy prawidłowym szczotkowaniu i nitkowaniu kamień nie powinien się w ogóle osadzać.

5. Pamiętaj o regularnych wizytach u dentysty

Za pomocą specjalnego urządzenia w gabinecie dentysta jest w stanie sprawdzić stan dziąseł pacjenta. Mierzy ono przestrzeń pomiędzy kością a dziąsłami, jeśli są one głębokie oznacza to problem. Dentysta dodatkowo pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące odpowiedniej higieny zębów i dziąseł.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych "Bądź bystry u dentysty"