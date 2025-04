5 pytań o osteoporozę

Sprawdź czy wiesz wszystko o największym wrogu twoich kości...

Fot. Depositphotos



1. Ile wapnia i witaminy D potrzebuję?

Kobiety młodsze niż 19 lat potrzebują 1300 mg wapnia i 400-800 jednostek witaminy D każdego dnia. Od 19 lat zapotrzebowanie na wapń zmniejsza się do 1000 mg. Po pięćdziesiątce znowu musimy dla dobra kości konsumować więcej – 1200 mg wapnia dziennie i nawet 800-1000 jednostek witaminy D.

2. Czy ciąża może spowodować osteoporozę?



Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz a nie spożywasz wystarczająco wapnia i witaminy D, twój organizm zacznie je pobierać z twoich kości na rzecz rosnącego w twoim łonie dziecka. Jemu nic nie zabraknie – tobie z kości może pozostać sito.

Na szczęście, studia wskazują, że większość z ubytków kostnych w czasie ciąży zostaje uzupełniona po porodzie. Posiadanie nawet dziesięciorga dzieci nie zwiększa twojego ryzyka zachorowania na osteoporozę. Tak czy inaczej, ciężarne kobiety i karmiące matki powinny dla bezpieczeństwa dbać o odpowiedni poziom witaminy D i wapnia w diecie, a tą pierwszą należy suplementować nawet niemowlęta.

3. Czy młoda kobieta też może mieć osteoporozę?

Choć osteoporoza słusznie kojarzy się głównie z okresem menopauzy i jesienią życia, niestety dotyka także kobiety 20- i 30-letnie. I choć jest to to rzadkość, sporo pań w tak młodym wieku ma już osteopenię czyli stan osłabienia kości mogący prowadzić do osteoporozy w późniejszym czasie. Jednym z głównych powodów wcześniejszych zmian w gęstości kości jest niska szczytowa masa kostna a więc masa kości, którą osiągamy w wieku 18-25 lat. Szczególnie uboga dieta i niska waga ciała w tym okresie mogą zaciążyć poważnie na stanie kości w wieku dojrzałym.

4. Czy picie może szkodzić kościom?



Tak. Choć alkohol w umiarkowanych ilościach nie jest szkodliwy dla zdrowia , już picie większej ilości może przyczynić się do osłabienia a w konsekwencji i łamania kości poprzez wypłukiwanie z nich wapnia. Co ciekawe, także kawa i herbata a nawet fosfaty zawarte w napojach gazowanych przyczyniają się zdaniem naukowców do osłabienia struktury kości.

5. Czy leki mogą przyczyniać się do osteoporozy?

Owszem, niektóre leki stosowane w długim okresie czasu również mogą zwiększać ryzyko osteoporozy. Do tej grupy należą przede wszystkim preparaty przeciwastmatyczne oraz przeciwreumatyczne. Dlatego jeśli jesteś w grupie ryzyka porozmawiaj o tym z lekarzem prowadzącym.