1. Dobra bielizna

Unikaj noszenia bielizny ze sztucznych materiałów. Sprawiają bowiem, że swobodny przepływ powietrza jest utrudniony. Najlepiej sprawdza się bawełna, która pozwala skórze oddychać i niekoniecznie musi być kojarzona z niemodnymi fasonami bielizny własnej babci. Niewskazana jest także obcisła odzież, np. w postaci zbyt dopasowanych spodni czy rajstop.

2. „Nie” dla kremów i oliwek



Nie używaj kremów i oliwek do nawilżania pochwy, które są przeznaczone do pielęgnacji innych partii ciała. Mają bowiem zupełnie inne pH i mogą stanowić pożywkę dla bakterii. Jeśli doskwiera Ci suchość pochwy albo podejrzewasz zapalenie – wstrzymaj się od kontaktów seksualnych, aby nie zarazić partnera, który ponownie przekaże Ci bakterie nawet wtedy, gdy sama już się wykurujesz.

3. Stop irygacji i środkom zapachowym



Irygacja wypłukuje pożyteczne bakterie, stanowiące barierę ochronną. Perfumowane wkładki i inne środki higieny, spraye, mocno zapachowe mydła i płyny do kąpieli zaburzają naturalne środowisko i stanowią pierwszy krok do namnażania się bakterii. Najlepsze do higieny są więc bezzapachowe środki, najlepiej wzbogacone w kwas mlekowy.

4. Prawidłowa toaleta



Po skorzystaniu z toalety zawsze wycieraj się w kierunku od przodu do tyłu. Uniemożliwi to przeniesienie bakterii do dróg moczowych. Niezbędne jest także regularne dbanie o higienę, czyli podmywanie się kilka razy w ciągu dnia podczas miesiączki albo stosowanie chusteczek odświeżających przeznaczonych do miejsc intymnych, najlepiej przy każdej zmianie tamponu czy podpaski. Podobną częstotliwość należy stosować także w upalne dni.

5. Dbaj o siebie kompleksowo



Najlepszą ochroną nie tylko dróg rodnych, ale całego organizmu, jest zdrowa dieta bogata w witaminy i mikroelementy, zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu, a także picie dużej ilości wody. Wzmocni to odporność i bez wątpienia poprawi samopoczucie.