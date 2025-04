Pęknięcia w piętach bywają głębokie. Niekiedy sięgają nawet skóry właściwej. Pięty bolą, krwawią, ropieją. Jest to groźne, ponieważ przez poranioną skórę wnikają do organizmu bakterie i wirusy. Łatwo wtedy o zakażenie. Nie lekceważ tej dolegliwości. Wylecz ją i zapobiegaj nawrotom.

1. Zabieg w gabinecie. Jeśli chcesz pozbyć się problemu, udaj się do podologa lub dermatologa. Specjalną frezarką usunie on twardy, spękany naskórek, następnie nałoży leczniczą maść (np. Gehwol Schrunden). Zabieg należy powtarzać co dwa tygodnie, aż pięty się wygoją (koszt ok. 80–120 zł).

2. Odpowiednie obuwie. Aby zapobiec powracaniu dolegliwości, noś pełne buty na niskich stabilnych obcasach.

3. Postaw na bawełnę. Zamiast rajstop i pończoch wybierz bawełniane cienkie skarpetki.

4. Nawadniaj organizm. Pij codziennie do 1,5 litra wody mineralnej, aby nawilżyć skórę.

5. Dostarcz organizmowi witamin. Do każdego posiłku dodaj porcję świeżych warzyw lub owoc. Możesz też łykać preparaty witaminowe.