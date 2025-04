Fot. Fotolia

Na pojawienie się zakrzepicy (żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej) wpływ ma wiele czynników. Należą do nich, m.in.:

długie siedzenie na krześle,

podróż powyżej 4 godzin,

zażywanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych,

ciąża.

W przeciwdziałaniu pojawienia się zakrzepów pomoże nam regularna aktywność fizyczna, angażująca szczególnie kończyny dolne, np. spacery.

Jak uniknąć zakrzepicy? 5 wskazówek:

1. Wykonuj ćwiczenia stóp

Jeśli spędzamy wiele godzin za biurkiem lub wyruszamy w dłuższą podróż samolotem, powinniśmy przynajmniej raz na godzinę wykonać drobne ćwiczenia stopami (np. okrążenia, uniesienia, napinanie mięśni nóg, etc.).

2. Spaceruj

Prowadząc siedzący tryb życia, spędzając w jednej pozycji wiele godzin w pracy lub jadąc w daleką podróż samochodem powinniśmy co 1-2 godz. robić przerwy, aby przejść się kilka kroków, wykonać kilka przysiadów czy małych podskoków.

3. Pij dużo wody

Picie dużej ilości płynów, szczególnie wody uchroni nas przed odwodnieniem organizmu i zagęszczeniem krwi.

4. Ogranicz spożycie alkoholu

Alkohol często spożywany, szczególnie w trakcie długiej podróży odwadnia organizm, czego konsekwencją jest zagęszczenie się krwi.

5. Dbaj o sylwetkę

Nadwaga i otyłość jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia choroby zatorowo-zakrzepowej. Dbajmy o to, aby nas BMI utrzymał się w przedziale 18,5 – 25.

