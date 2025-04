5 zalet popołudniowej drzemki

Hiszpanie mają swoją sjestę, Japończycy drzemią w metrze, wracając z pracy, a Polacy? Coraz bardziej zapracowani, często zapominają, jak krzepiąca i relaksująca może być 20-minutowa popołudniowa drzemka. Oto pięć powodów, dlaczego warto drzemać w ciągu dnia!

Reklama

Fot. Fotolia



Po ośmiu godzinach pracy wracasz do domu i opadasz z sił? A przecież przed tobą jeszcze wiele obowiązków i spraw do załatwienia. Pora na kolejną kawę? Niekoniecznie. Jeśli masz około pół godziny wolnego czasu oraz odpowiedni mebel w zasięgu wzroku, skuś się na drzemkę! Okazuje się bowiem, że nawet 15-20 minut drzemania w ciągu dnia, zbawiennie działa na nasz organizm! Dodając nam energii i zdrowia!

Regeneruje ciało i umysł

Znasz to uczucie, gdy po całym dniu pracy, odczuwasz napięcie psychiczne i zmęczenie fizyczne? To twój organizm wysyła ci sygnały, że czas zwolnić i chwilę odpocząć. Oczywiście możesz spędzić pół godziny tępo wpatrując się w ekran telewizora, lecz jeśli już masz tę chwilę wolnego czasu, dlaczego by tak nie uciąć sobie drzemki? Popołudniowy odpoczynek to doskonały pomysł na szybką i efektywną regenerację ciała i umysłu. Dzięki 20-minutowej drzemce poprawisz swoją percepcję, koncentrację, kreatywność, szybkość podejmowania decyzji oraz produktywność w pozostałej części dnia. Amerykanie na popołudniową drzemkę mówią "power nap" (z ang. energetyczna drzemka) i mają wiele racji. Po krótkim śnie, obudzisz się rześki i z nową energią do działania!

Poprawia pamięć

Co łączy Napoleona, Leonarda da Vinci, Margaret Thatcher, Einsteina, Brahmsa i J.F. Kennediego? Wszyscy oni mieli zwyczaj ucinania sobie drzemki w ciągu dnia, szczególnie podczas najintensywniejszych lat swojego życia. I mieli rację! Ponieważ krótka drzemka, to nie tylko szybka regeneracja organizmu, ale również sposób na ulepszenie pamięci. Dr Matthew Walker z University of California w Berkley przeprowadziła badania, z których wynika, że drzemka nie tylko poprawia pamięć, ale również ma pozytywny wpływ na proces uczenia się. Mówi się, że podczas drzemki nasz umysł utrwala nabytą wiedzę, jednocześnie przygotowując mózg na nowe wyzwania.

Pozwala zachować zdrowie i urodę

Zalety drzemki nie kończą się jednak na jej zbawiennym wpływie na nasz umysł. Popołudniowy sen to również źródło wielu korzyści dla zdrowia. Drzemka pozytywnie wypływa na pracę serca, tym samym będąc jednym z ogniw w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, szczególnie tych związanych z układem krążenia.

Poprawia nastrój

Drzemka to również świetny sposób na chandrę! Po stresującym dniu lub przykrym wydarzeniu, szybko postawi nas na nogi i pozwoli trzeźwym okiem spojrzeć na świat. Podczas snu nasz organizm wytwarza serotoninę, nazywaną hormonem szczęścia, która działa antydepresyjnie i wzmaga w nas uczucie zadowolenia.

Reklama

Czytaj też: Drzemka dziecka - czas na zmianę?